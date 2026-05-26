Thu hồi, tiêu hủy 121.000 đồ chơi tại Mỹ vì lo ngại chứa chất gây ung thư

Giới chức cảnh báo phụ huynh cần ngừng cho trẻ sử dụng ngay lập tức để tránh nguy cơ phơi nhiễm amiăng.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), khoảng 121.340 sản phẩm đồ chơi Orb Funkee Squeeze Toys do công ty The Orb Factory phân phối đang bị thu hồi trên toàn quốc vì phần cát bên trong có thể chứa tremolite dạng sợi - một loại amiăng nguy hiểm.

Các sản phẩm này được bán tại chuỗi Walmart và Ollie’s Bargain Outlet từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2026, với giá dao động 5- 40 USD , theo People.

Hai mẫu đồ chơi bị ảnh hưởng

Đợt thu hồi liên quan đến hai mẫu đồ chơi bóp mềm có mã ngày sản xuất 3102491A.

Hai mẫu đồ chơi bị thu hồi. Ảnh: CPSC.

Một mẫu là chú khỉ vàng cỡ lớn mang tên "monkee" với mã sản phẩm 17451. Mẫu còn lại là bộ đồ chơi "monkee" cỡ nhỏ nhiều màu sắc như cam, tím và xanh lá, mã 41929. Các sản phẩm đều được làm bằng chất liệu mềm, co giãn và chứa cát bên trong.

Người tiêu dùng có thể kiểm tra mã ngày sản xuất ở phần tay của mẫu khỉ vàng hoặc phía sau các mẫu khỉ nhỏ để xác định liệu sản phẩm có nằm trong diện thu hồi hay không.

Chia sẻ với People, đại diện Walmart cho biết: "Chúng tôi luôn coi trọng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng đối với tất cả nhà cung cấp và người bán. Chúng tôi đã gỡ bỏ sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng trực tuyến sau thông báo thu hồi".

Nhà sản xuất khuyến cáo người tiêu dùng đặt đồ chơi vào túi nhựa dày, dán kín bằng băng keo trước khi tiêu hủy hoặc gửi yêu cầu hoàn tiền. Người mua cũng cần chụp ảnh sản phẩm đã được niêm phong để gửi cho hãng xác minh.

Trong trường hợp đồ chơi bị rách hoặc cát đã rò rỉ ra ngoài, phụ huynh được khuyến nghị đeo khẩu trang và găng tay khi xử lý. Phần cát rơi vãi nên được lau bằng khăn ẩm thay vì quét khô để tránh phát tán bụi trong không khí. Sau đó, toàn bộ đồ chơi, khăn lau, khẩu trang và găng tay cần được bỏ vào túi kín hai lớp trước khi đem bỏ theo quy định địa phương.

Vị trí của mã ngày sản xuất trên mẫu đồ chơi. Ảnh: SPSC.

Amiăng nguy hiểm thế nào?

Theo CPSC, amiăng (asbestos) là loại sợi khoáng tự nhiên từng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, khi các sợi nhỏ phát tán trong không khí và bị hít vào phổi, chúng có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư trung biểu mô mesothelioma hay xơ phổi amiăng.

CPSC cho biết phần cát trong các món đồ chơi nói trên có thể chứa amiăng dạng sợi, từ đó gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu trẻ tiếp xúc và hít phải.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương tích hay bệnh lý nào liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn yêu cầu phụ huynh lập tức đưa đồ chơi ra khỏi tầm tay trẻ em và ngừng sử dụng ngay.

Vụ thu hồi diễn ra không lâu sau khi hai bộ đồ chơi cảm giác dành cho trẻ em gồm "The Wonder Co Scoop & Play Ice Cream Sensory Bin" và "Scoop & Play Dino Discovery Sensory Bin" của nhà bán lẻ Australia Toymate cũng bị gỡ khỏi kệ hàng hồi tháng 1 do lo ngại liên quan đến amiăng.

Một số sản phẩm đồ chơi bóp mềm khác cũng vấp phải chỉ trích về độ an toàn. Trong đó có dòng "Squishy Dumplings", loại thú nhồi bông mềm từng nổi đình đám trên mạng xã hội do hãng Tnearc Toys sản xuất, bị cáo buộc giải phóng lượng hóa chất độc hại mỗi khi bị bóp mạnh.

"Trẻ em thường đưa chúng sát mặt, thậm chí cho vào miệng. Chúng có thể làm rách đồ chơi, khiến phần chất nhồi bên trong văng ra khắp nơi", Jordan Collinet, một phụ huynh đồng thời là nhà sáng tạo nội dung, nói trong đoạn video lan truyền mạnh trên mạng hồi tháng trước. "Đừng mua những món này. Nếu đã có ở nhà, hãy trả lại. Chúng không đáng để đánh đổi rủi ro".