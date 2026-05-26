Những loại rau vừa mát cơ thể vừa tốt cho thận

Những loại rau giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng.

Rau má giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Bổ sung thực phẩm phù hợp giúp cơ thể bù nước, duy trì cân bằng và bảo vệ sức khỏe mùa hè.

Vì sao rau xanh có lợi cho sức khỏe thận trong ngày nóng?

Thận có nhiệm vụ lọc máu và cân bằng nước trong cơ thể. Vào mùa nóng, mất nước do đổ mồ hôi nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Bổ sung các loại rau củ giàu nước giúp cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh. Để bảo vệ sức khỏe thận, nên ăn đa dạng rau củ, uống đủ nước, hạn chế muối và ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh. Người mắc bệnh thận cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ.

Những loại rau nên tăng cường trong mùa nắng nóng

Rau má

Rau má là loại rau phổ biến trong mùa hè, có thể dùng để nấu canh, ăn sống hoặc xay lấy nước uống. Nhờ đặc tính thanh mát, rau má thường xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày nóng.

Tuy nhiên, không nên xem nước rau má là biện pháp “thải độc” hay “làm sạch thận”. Người đang mắc bệnh lý nền, sử dụng thuốc điều trị hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên với số lượng lớn.

Dưa leo

Dưa leo chứa lượng nước dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn như salad, món cuốn hoặc ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Đây là lựa chọn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tươi mát hơn trong thời tiết oi bức.

Dưa chuột ngon bổ dưỡng cho mùa nắng nóng.

Trước khi sử dụng, cần rửa sạch dưới vòi nước và có thể gọt vỏ nếu chưa rõ nguồn gốc sản phẩm. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên lạnh bụng nên dùng ở mức vừa phải.

Bí xanh

Bí xanh là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh thanh đạm. Với hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm cảm giác ngấy từ các món nhiều dầu mỡ.

Khi chế biến bí xanh, nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hoặc hạt nêm. Chế độ ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc tăng huyết áp.

Bắp cải và súp lơ

Bắp cải và súp lơ thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Hai loại rau này có thể chế biến linh hoạt bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào nhanh với ít dầu.

Trong nhiều chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe thận, đặc biệt là súp lơ trắng, thường được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, người bệnh thận vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời có hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp nên thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe thận.

Bên cạnh đó, người khỏe mạnh nên đa dạng các loại rau theo mùa để bổ sung dinh dưỡng. Riêng người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.

Người mắc bệnh thận cần lưu ý gì khi ăn rau?

Không phải loại rau nào cũng phù hợp với mọi người bệnh thận. Tùy tình trạng bệnh, người bệnh có thể phải hạn chế kali, phốt pho, natri hoặc lượng nước nạp vào.

Người bệnh không nên tự ý dùng nước rau, trà thảo mộc để "lọc thận", thay đổi chế độ ăn hoặc bỏ thuốc điều trị. Khi có dấu hiệu như phù chân, tiểu ít, nước tiểu có bọt hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đi khám và thực hiện chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ.