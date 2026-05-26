Những dấu hiệu trẻ thiếu vitamin D ba mẹ không nên bỏ

Thiếu vitamin D có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển xương, chiều cao và khả năng vận động của trẻ.

Vitamin D được xem là "chìa khóa" giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho - hai khoáng chất thiết yếu để hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe. Ở trẻ em, giai đoạn tăng trưởng nhanh, nhu cầu vitamin D càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), tình trạng thiếu vitamin D vẫn khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, chế độ ăn nghèo thực phẩm giàu vitamin D hoặc có rối loạn hấp thu dinh dưỡng.

Trẻ nhỏ cần bao nhiêu vitamin D mỗi ngày?

Theo khuyến cáo từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nhu cầu vitamin D của trẻ em được xác định theo từng độ tuổi như sau:

Trẻ sơ sinh 0-12 tháng: khoảng 400 IU/ngày (10 mcg).

Trẻ 1-18 tuổi: khoảng 600 IU/ngày (15 mcg).

Trong một số trường hợp đặc biệt như trẻ ít tiếp xúc ánh nắng, trẻ béo phì hoặc có bệnh lý hấp thu kém, nhu cầu bổ sung có thể cao hơn nhưng cần có chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc bổ sung vitamin D nên được thực hiện cân đối giữa ánh nắng mặt trời, thực phẩm và thực phẩm tăng cường, tránh lạm dụng thực phẩm chức năng khi chưa có hướng dẫn y tế.

Trẻ bị thiếu vitamin D có thể thường xuyên than đau chân, đau lưng hoặc khó chịu khi vận động. Ảnh: Shutterstock.

Những dấu hiệu thiếu vitamin D ở trẻ em

Trẻ thiếu vitamin D thường gặp những triệu chứng bao gồm:

Chậm phát triển chiều cao và thể chất

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trẻ phát triển chậm hơn so với chuẩn lứa tuổi. Trẻ có thể thấp hơn bạn bè cùng tuổi, tăng trưởng chiều cao chậm hoặc không đều theo từng giai đoạn. Nguyên nhân là quá trình hình thành xương bị ảnh hưởng, khiến hệ xương không phát triển đúng tốc độ.

Biến dạng xương

Đây là dấu hiệu điển hình của còi xương do thiếu vitamin D kéo dài. Ở những trường hợp nặng, thiếu vitamin D có thể gây ra các biến dạng xương đặc trưng như:

Chân vòng kiềng hoặc chân chữ X;

Lồng ngực biến dạng nhẹ;

Xương sọ mềm ở trẻ nhỏ.

Đau xương và yếu cơ

Trẻ có thể thường xuyên than đau chân, đau lưng hoặc khó chịu khi vận động. Một số trẻ nhỏ có biểu hiện mệt mỏi, ít vận động hoặc dễ ngã hơn bình thường do cơ bắp yếu.

Chậm phát triển vận động

Thiếu vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, khiến trẻ chậm biết lẫy, bò, đứng hoặc đi so với mốc phát triển thông thường.

Răng yếu và chậm mọc răng

Không chỉ xương, vitamin D còn ảnh hưởng đến sự phát triển của răng. Trẻ có thể mọc răng chậm, men răng yếu hoặc dễ gặp các vấn đề sâu răng sớm.

Biểu hiện mệt mỏi, cáu gắt

Ngoài các dấu hiệu thể chất, trẻ thiếu vitamin D đôi khi có biểu hiện mệt mỏi, kém tập trung hoặc dễ cáu gắt không rõ nguyên nhân.

Theo khuyến cáo của NIH, việc phòng ngừa thiếu vitamin D cho trẻ nên bắt đầu từ sớm bằng cách:

Cho trẻ tắm nắng hợp lý (tránh thời điểm nắng gắt);

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin D trong bữa ăn hàng ngày;

Dùng sữa hoặc sản phẩm tăng cường vitamin D nếu cần thiết;

Khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của trẻ.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung vitamin D dạng uống tùy theo mức độ thiếu hụt.