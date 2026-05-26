Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Một người tử vong, hai người nguy kịch sau tiệc rượu

  • Thứ ba, 26/5/2026 16:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cuộc nhậu dùng rượu trắng, 3 người đàn ông ở Cà Mau lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường, nghi ngộ độc rượu. Một người đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang nhập viện.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Ngày 26/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, trong đó 1 người tử vong và 2 người đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo người nhà, lúc 9h ngày 22/5, ông C.T.P. (57 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm) tổ chức buổi ăn, có uống rượu trắng được mua gần nhà. Tiệc nhậu có sự tham gia của ông N.M.H. (45 tuổi), ông C.T.N. (49 tuổi, cùng ngụ phường Bạc Liêu) và 2 người khác.

Vài ngày sau cuộc nhậu, cả ba đồng loạt xuất hiện các triệu chứng bất thường và nhanh chóng chuyển nặng nên lần lượt được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. được xác định tử vong vào sáng 25/5, còn ông P. và ông N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Qua triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, bác sĩ cho rằng các trường hợp trên liên quan đến nghi ngờ ngộ độc rượu. Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp đơn vị liên quan tiến hành truy xuất nguồn gốc rượu nghi ngờ, tiến hành lấy mẫu, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt methanol.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Thực phẩm giàu chất xơ số một

Chất xơ không chỉ giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, kiểm soát cân nặng và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm.

3 giờ trước

Cây thuốc dân gian giúp ngừa ung thư, có người trồng làm cảnh

Cây cúc tần là loại cây bụi quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. Từ xưa, cha ông ta đã biết dùng loại cây này như một vị thuốc "cây nhà lá vườn" để bồi bổ sức khỏe.

4 giờ trước

Trời nóng hơn 40 độ C, nhiều người rơi vào loạn thần

Không chỉ gây kiệt sức, mất nước, nắng nóng cực đoan còn khiến nhiều bệnh nhân xuất hiện kích động, la hét, rối loạn tâm thần cấp tính.

5 giờ trước

https://tienphong.vn/mot-nguoi-tu-vong-hai-nguoi-nguy-kich-sau-tiec-ruou-post1846433.tpo

Tân Lộc / Tiền Phong

ngộ độc rượu Cà Mau uống rượu trắng ngộ độc methanol

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý