Ăn dứa thường xuyên, chức năng thận thay đổi ra sao?

Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc, dứa còn được đánh giá có lợi cho sức khỏe thận nhờ hàm lượng kali thấp, giàu vitamin C và enzyme bromelain chống viêm.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới phổ biến, được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt dễ ăn và giàu dưỡng chất. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy ăn dứa thường xuyên không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thận nếu sử dụng đúng cách.

Dinh dưỡng trong dứa

Theo Healthline, một cốc dứa tươi chứa khoảng 82 calo, 22 g carbohydrate và không có chất béo. Đây là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, với 2 g mỗi khẩu phần, cũng như vitamin C (79 mg, tương đương 86% giá trị hàng ngày) và các vitamin nhóm B.

Dứa cũng là nguồn cung cấp mangan tốt (44% nhu cầu hàng ngày) và đồng, magiê và vitamin B6 - các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Điểm đáng chú ý là dứa có hàm lượng kali thấp hơn nhiều loại trái cây phổ biến khác như chuối hay cam. Đây là yếu tố quan trọng với những người có chức năng thận suy giảm, bởi thận yếu thường khó đào thải lượng kali dư thừa trong máu.

Ngoài ra, dứa còn chứa bromelain - enzyme tự nhiên nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm. Bromelain có thể giúp phân giải protein tốt hơn và hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe thận nếu được ăn hợp lý. Ảnh: Shutterstock.

Lợi ích của dứa với thận

Việc ăn dứa với lượng hợp lý có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc thải của thận và bảo vệ cơ thể trước tình trạng viêm kéo dài.

Giảm áp lực hoạt động cho thận

Các chuyên gia cho biết chế độ ăn ít kali thường được khuyến nghị cho người mắc bệnh thận mạn tính. Nhờ lượng kali thấp, dứa được xem là lựa chọn phù hợp hơn nhiều loại trái cây khác trong khẩu phần ăn của nhóm đối tượng này. Theo Healthline, dứa là loại trái cây "thân thiện với thận" vì chứa ít kali, natri và phốt pho - những khoáng chất người bệnh thận thường cần kiểm soát.

Hỗ trợ cơ thể đào thải tốt hơn

Dứa chứa nhiều nước, giúp cơ thể duy trì trạng thái hydrat hóa. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, thận sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong việc lọc máu và đào thải chất cặn bã qua nước tiểu. Việc bổ sung trái cây giàu nước như dứa có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người.

Hỗ trợ chống viêm và bảo vệ tế bào

Bromelain và vitamin C trong dứa được cho là có khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Điều này đặc biệt quan trọng bởi tình trạng viêm kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả thận. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Rủi ro cần lưu ý khi ăn dứa

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá nhiều dứa trong thời gian ngắn. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây:

Tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa

Nóng rát lưỡi, loét miệng

Tăng lượng đường nạp vào cơ thể

Tăng kali hoặc mangan nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài

Ngoài ra, bromelain trong dứa có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh dứa không phải "thần dược" chữa bệnh thận hay sỏi thận. Điều quan trọng nhất để bảo vệ thận vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, hạn chế muối và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo khuyến nghị từ chuyên gia dinh dưỡng thận học người Mỹ Jen Hernandez, lượng phù hợp là khoảng nửa cốc dứa tươi mỗi ngày hoặc khoảng 120 ml nước ép dứa để tận dụng lợi ích mà không làm tăng nguy cơ tác dụng phụ.