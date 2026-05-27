Nước dừa rất tốt, nhưng uống sai thời điểm lại phản tác dụng

  • Thứ tư, 27/5/2026 12:16 (GMT+7)
Nhiều hôm tôi uống nước dừa trước khi đi ngủ, sau đó thấy đầy bụng, khó chịu. Liệu có phải do uống sai thời điểm không?

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, Hà Nội

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải tự nhiên như kali, magiê, natri, canxi, các khoáng chất tham gia trực tiếp vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp.

Khi cơ thể thiếu nước hoặc mất cân bằng điện giải do làm việc căng thẳng, đổ mồ hôi nhiều, stress kéo dài, người bệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đau đầu nhẹ, giảm tập trung. Uống nước dừa giúp bù nước, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, giảm cảm giác mệt mỏi tạm thời.

Nhiều người có thói quen uống nước dừa vào buổi tối vì cho rằng đây là thức uống mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sau khi đưa vào cơ thể, lượng nước cần khoảng 1,5-2 giờ để tiêu hóa và làm rỗng dạ dày.

Nếu uống khoảng 300 ml nước dừa ngay trước khi nằm ngủ, lượng dịch còn tồn đọng trong dạ dày có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Trong ngày, bạn có thể uống bình thường, nhưng không nên uống quá gần giờ đi ngủ.

Nhiều người còn lựa chọn uống nước dừa ngay sau khi ngủ dậy, lúc chưa ăn sáng. Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp nếu uống lượng nhỏ.

Nếu chỉ uống vài ngụm, nhấm nháp thì cơ bản không sao. Nhưng nếu chưa ăn gì mà uống hết một quả dừa lớn thì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Vào buổi sáng, dạ dày thường tiết nhiều axit sau một đêm dài. Vì vậy, bữa sáng cần có tinh bột, protein và chất xơ để trung hòa axit dạ dày cũng như cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nếu nhịn ăn và chỉ uống nước dừa, dạ dày không có thức ăn để “đệm” lượng axit này. Về lâu dài, điều đó có thể làm tăng nguy cơ khó chịu dạ dày hoặc các vấn đề tiêu hóa.

Không chỉ vậy, việc đưa một lượng nước lớn vào dạ dày khi bụng rỗng còn khiến dạ dày phải co bóp nhiều hơn, gây cảm giác không dễ chịu.

Độc giả Phương Linh

Nước dừa tác dụng buổi tối bụng đói

