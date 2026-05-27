Chàng trai 25 tuổi bị hủy cơ, suy thận vì quên uống nước

Sau nhiều giờ làm việc ngoài trời nắng nóng, nam thanh niên khỏe mạnh bất ngờ suy thận cấp vì mất nước nghiêm trọng và hủy cơ vân.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội, anh H.T. (25 tuổi) vẫn miệt mài làm việc ngoài trời suốt nhiều giờ liên tục. Quá tập trung vào công việc, anh gần như quên uống nước. Đến cuối ngày, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục.

Khi nhập viện, bệnh nhân T. trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, anh hoàn toàn khỏe mạnh trước đó, không có bệnh nền và luôn cho rằng bản thân còn trẻ nên "chịu nhiệt tốt".

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - thước đo chức năng lọc của thận - tăng vọt lên 400 µmol/L, cao gần gấp 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu suy thận cấp, thậm chí có nguy cơ phải lọc máu nếu không được xử trí kịp thời.

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng. Nếu đến muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

Tưởng bản thân "chịu nhiệt tốt", nam công nhân trẻ suýt phải lọc máu sau một ngày làm việc dưới nắng mà gần như không uống nước.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, bù dịch kịp thời và theo dõi sát chức năng thận, tình trạng của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở biến mất và người bệnh đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng. Đáng chú ý, không ít trường hợp là người trẻ tuổi, khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh lý.

Bác sĩ Huyền lý giải khi làm việc hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, cơ thể rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, làm giảm lượng máu nuôi thận và gây tổn thương chức năng lọc.

Không chỉ vậy, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể dẫn tới tình trạng hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

"Cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Nếu chủ quan, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận cấp trong mùa nắng nóng", bác sĩ Ánh Huyền cảnh báo.

Bác sĩ này khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường sau khi làm việc hoặc đi ngoài trời nắng nóng:

Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu.

Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc.

Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục.

Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo.

Theo vị chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận đã bị suy giảm.

Để giảm nguy cơ suy thận cấp trong thời tiết cực đoan, các chuyên gia của Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân cần thực hiện 3 nguyên tắc quan trọng:

Uống nước chủ động, không đợi khát. Người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi.

Hạn chế làm việc, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h.

Khi cảm thấy quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngay tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và bù nước kịp thời.