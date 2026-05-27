Chỉ trong chưa đầy một ngày từ khi sốt cao, đau đầu và nôn ói, bé trai rơi vào hôn mê, phù não nặng do nhiễm não mô cầu, đối mặt nguy cơ không qua khỏi cao.

Bệnh nhi được điều trị tích cực sau chẩn đoán viêm màng não. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết đơn vị vừa cứu một trường hợp nhiễm não mô cầu thể viêm màng não mủ biến chứng phù não nguy kịch. Bệnh nhi là em N.Q.B. (ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM), nhập viện tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Trẻ em vào chiều 17/5 trong tình trạng nặng.

Theo người nhà, khoảng 17 giờ trước nhập viện, bệnh nhi xuất hiện sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng và mệt nhiều. Khi vào viện, em có các dấu hiệu điển hình của nhiễm não mô cầu như tử ban lan nhanh toàn thân, xuất huyết kết mạc mắt phải và cổ gượng.

Tình trạng bệnh diễn tiến rất nhanh. Sau đó không lâu, bệnh nhi rơi vào trạng thái ngủ gà, lơ mơ, thở chậm nông. Có thời điểm mạch tụt xuống còn khoảng 42 lần/phút, trong khi huyết áp tăng vọt lên 220/120 mmHg. Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cảnh báo tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tụt não và không qua khỏi nếu không được xử trí kịp thời.

Qua khai thác dịch tễ, bệnh nhi không ghi nhận tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc não mô cầu, không đi xa trong 6 tháng gần đây và chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Các bác sĩ nhận định điều này cho thấy bệnh có thể xuất hiện rải rác trong cộng đồng và tiến triển cực nhanh chỉ trong vài giờ.

Ngay sau tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như dùng kháng sinh sớm, kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản thở máy, xử trí phù não và theo dõi huyết động, thần kinh liên tục.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy ghi nhận tình trạng viêm màng não mủ điển hình với bạch cầu tăng cao, đạm và lactate tăng mạnh. Kết quả chụp MRI não phát hiện tụ mủ lượng ít khu trú tại sừng chẩm não thất bên trái.

Đặc biệt, kết quả PCR từ Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis serogroup B trong cả dịch não tủy và sang thương da.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được cai máy thở và rút nội khí quản thành công. Sau 10 ngày, em tỉnh táo hoàn toàn, đi lại và sinh hoạt bình thường trước khi xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết tối cấp và diễn tiến rất nhanh. Bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, ký túc xá hoặc gia đình có tiếp xúc gần.

Hiện nay, tiêm vaccine được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh viện đang triển khai vaccine phòng não mô cầu nhóm BC và ACYW. Người dân được khuyến cáo tiêm đầy đủ để tăng khả năng bảo vệ trước căn bệnh có diễn tiến nhanh và khó lường này.