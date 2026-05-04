Bé trai 7 tuổi ở TP.HCM nguy kịch chỉ sau hai ngày sốt

Sau hai ngày sốt, lừ đừ, bé trai 7 tuổi ở TP.HCM nổi ban xuất huyết, bạch cầu tăng vọt, nhanh chóng diễn tiến nặng, được chuyển viện trong tình trạng nghi nhiễm não mô cầu.

Cơ thể trẻ nổi nhiều các nốt ban xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi T.A. (ngụ phường Long Trường, TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 21/4. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đến ngày thứ hai xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân.

Tại cơ sở y tế ban đầu, xét nghiệm ghi nhận bạch cầu tăng lên 83.000 tế bào/mm³, cao hơn nhiều so với mức bình thường, nên gia đình lập tức chuyển bé lên tuyến trên.

Tại khoa Nhiễm, bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi nhiễm não mô cầu và nhiễm trùng huyết. Khi nhập viện, trẻ sốt cao 39 độ C, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, ban xuất huyết rải rác toàn thân. Chỉ số CRP (phản ánh tình trạng viêm) ở mức 154 mg/L, tăng gấp khoảng 20 lần bình thường.

Trước nguy cơ diễn tiến nặng, bệnh nhi được chuyển sang khoa Hồi sức Nhiễm để điều trị cách ly. Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, cho biết ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, hết sốt, ban xuất huyết nhạt dần, các chỉ số bạch cầu và CRP giảm. Trẻ được chuyển về khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất phác đồ kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định. Trẻ được xuất viện ngay trước kỳ nghỉ lễ trong niềm vui của gia đình và nhân viên y tế.

Theo bác sĩ Việt, bệnh não mô cầu có tỷ lệ không qua khỏi cao do diễn tiến rất nhanh trong vòng 24 giờ ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp. Bệnh cũng có nguy cơ để lại di chứng nặng như tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc hoại tử chi phải cắt cụt.

Bác sĩ Việt cảnh báo số ca mắc não mô cầu có xu hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026, chủ yếu ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và nhóm thanh thiếu niên. Tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ.