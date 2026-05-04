Hiểu đúng về thông tin tắm đêm gây đột quỵ

Thông tin “tắm đêm gây đột quỵ” lan truyền rộng rãi khiến nhiều người lo ngại, nhưng bác sĩ khẳng định nguy cơ chỉ tăng khi tắm sai cách, không phải do thời điểm tắm.

Nhiều người cho rằng tắm đêm có thể gây ra đột quỵ. Ảnh: Freepik.

Theo trung tá, TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cần hiểu đúng bản chất để tránh hoang mang.

Tắm đêm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ. Thực tế, nguy cơ chỉ gia tăng khi việc tắm diễn ra không đúng cách, đặc biệt trong bối cảnh cơ thể đang ở trạng thái nhạy cảm như mệt mỏi, say rượu hoặc có bệnh nền.

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng xảy ra đột ngột khi dòng máu lên não bị gián đoạn hoặc tắc nghẽn. Khi não thiếu oxy và dưỡng chất, tế bào thần kinh sẽ tổn thương và chết nhanh chóng. Đây là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong và di chứng cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Nghĩa cho hay yếu tố đáng lo không nằm ở thời điểm tắm, mà là sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa cơ thể và môi trường. Khi dội nước lạnh hoặc bước vào môi trường nhiệt độ thấp ngay sau tắm, mạch máu có thể co lại nhanh, ảnh hưởng đến huyết áp và tuần hoàn. Ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể cảm thấy mệt, choáng; trong khi người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền sẽ đối mặt nguy cơ cao hơn.

Do đó, thay vì tuyệt đối kiêng tắm đêm, người dân nên điều chỉnh thói quen để đảm bảo an toàn. Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo không nên tắm quá khuya hoặc tắm sát giờ đi ngủ, vì lúc này cơ thể đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi, dễ bị rối loạn sinh lý.

Nhiệt độ nước tắm cũng cần được kiểm soát, tốt nhất trong khoảng 30-35°C, kể cả vào mùa nóng. Việc sử dụng nước quá lạnh có thể gây sốc nhiệt, đặc biệt khi cơ thể đang nóng hoặc mệt.

Ngoài ra, cần tắm theo trình tự từ dưới lên trên để cơ thể thích nghi dần, tránh dội nước đột ngột lên đầu. Một lưu ý quan trọng khác là không tắm ngay sau khi sử dụng rượu bia, bởi chất cồn làm rối loạn điều nhiệt, dễ gây biến đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột.

Sau khi tắm, người dân cũng nên tránh vào phòng điều hòa quá lạnh ngay lập tức để hạn chế nguy cơ co mạch và các ảnh hưởng đến hệ tim mạch, thần kinh.

Bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh việc hiểu đúng thông tin “tắm đêm gây đột quỵ” giúp người dân chủ động phòng ngừa, thay vì lo lắng quá mức hoặc duy trì những thói quen không phù hợp.