Điều day dứt phía sau vụ một người tử vong trong ôtô ở TP.HCM

Không chỉ nắng nóng, thói quen ngồi lâu, ít vận động và thiếu nước khiến tài xế trở thành nhóm dễ bị đột quỵ trong thời tiết khắc nghiệt.

Nam tài xế tử vong trong taxi khi đang dừng bên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: PLO.

Sáng 19/4, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình (TP.HCM), người dân phát hiện một nam tài xế taxi tử vong trong ô tô đang đậu sát lề đường.

Theo thông tin ban đầu, trước đó người này điều khiển xe theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến khu vực gần một trung tâm thương mại, tài xế dừng xe, được cho là đã gọi điện thoại cho người thân rồi bất ngờ mất liên lạc.

Đến gần trưa, thấy chiếc xe đậu lâu bất thường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện tài xế gục trên ghế lái. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tuy nhiên khi nhân viên y tế tiếp cận, nạn nhân đã tử vong. Bước đầu nghi ngờ nguyên nhân liên quan đến đột quỵ.

Thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa nắng gắt, mặt đường tỏa nhiệt mạnh, khoang xe dễ trở nên ngột ngạt nếu đóng kín trong thời gian dài.

Cơ thể bị "tấn công" ra sao khi nắng nóng kéo dài?

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, trải qua giai đoạn nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức cao. Nhiệt độ thực tế mà cơ thể cảm nhận còn cao hơn do bức xạ từ mặt đường, bê tông và hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị".

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, cơ thể luôn cố gắng duy trì thân nhiệt ổn định để đảm bảo hoạt động của não, tim và các cơ quan quan trọng.

Khi trời nóng, cơ thể sẽ giãn mạch dưới da và tiết mồ hôi để tản nhiệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài mà không được bù đủ nước và điện giải, thể tích tuần hoàn giảm, máu trở nên cô đặc. Khi đó, tim phải làm việc nặng hơn để bơm máu lên não.

Ở những người có bệnh lý nền như xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, thành mạch yếu hoặc lòng mạch hẹp, áp lực tăng đột ngột có thể gây vỡ mạch não (đột quỵ xuất huyết). Ngược lại, máu đặc và chảy chậm cũng dễ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch não (đột quỵ thiếu máu cục bộ).

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, đang trải qua giai đoạn nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ban ngày phổ biến 35-37 độ C. Ảnh: Hoài Bảo.

"Trong điều kiện nắng nóng cực đoan, khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C, người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt. Lúc này, cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, da nóng rực, mồ hôi có thể ngừng tiết, người bệnh lơ mơ, rối loạn ý thức, thậm chí co giật hoặc hôn mê. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ Hoàng nói.

Những thói quen làm tăng nguy cơ đột quỵ mùa nóng

Ngoài thời tiết, theo bác sĩ Hoàng, nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa nắng nóng.

Một sai lầm phổ biến là thay đổi nhiệt độ đột ngột, như ngồi lâu trong phòng điều hòa rồi bước ra ngoài trời nắng gắt. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến mạch máu co giãn đột ngột, huyết áp biến động mạnh, dễ gây choáng hoặc đột quỵ ở người có bệnh nền.

Tương tự, việc tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, hoặc tắm nước quá nóng trong phòng kín cũng có thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, gây nguy hiểm.

Tập thể dục cường độ cao dưới trời nắng, đặc biệt vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, làm cơ thể vừa sinh nhiệt do vận động vừa hấp thu nhiệt từ môi trường, dễ dẫn đến kiệt sức, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Ngoài ra, thói quen sử dụng rượu bia, cà phê hoặc nước ngọt có ga để "giải nhiệt" cũng gây mất nước nhiều hơn. Trong khi đó, việc ăn nhiều muối, nhiều mỡ làm tăng huyết áp và thúc đẩy xơ vữa động mạch, khiến nguy cơ biến cố tim mạch, não tăng cao.

Theo ứng dụng Weather, số liệu đo được khoảng 36°C, tia UV được cảnh báo ở cao trong chiều 10/4 tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Đáng chú ý, khi gặp người ngất xỉu ngoài đường, nhiều người vẫn áp dụng các biện pháp dân gian như cạo gió, chích lể hoặc cho uống nước. Với sốc nhiệt và đột quỵ, những cách này không hiệu quả, thậm chí làm chậm "thời gian vàng" đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Tài xế taxi, xe công nghệ là nhóm có nguy cơ cao do phải làm việc nhiều giờ ngoài trời. Để giảm rủi ro, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân nên chủ động nghỉ ngơi xen kẽ, đậu xe ở nơi có bóng râm và giữ khoang lái thông thoáng.

Việc uống nước đều đặn trong ngày là rất quan trọng, không nên đợi khát mới uống. Nên ưu tiên nước lọc hoặc nước bổ sung điện giải nhẹ, hạn chế đồ uống chứa cồn hoặc caffeine.

Trang phục cần thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, mờ mắt, yếu tay chân hoặc nói khó, tài xế cần dừng xe ngay ở vị trí an toàn và đến cơ sở y tế sớm nhất.

Bên cạnh đó, các hãng taxi và đơn vị quản lý tài xế cũng cần tăng cường tập huấn, nhắc nhở nhận biết sớm dấu hiệu sốc nhiệt, đột quỵ và bố trí lịch làm việc phù hợp trong những ngày nắng nóng cực đoan.