Lộ nghi phạm đứng sau vụ bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn dặm HiPP

Từ một email đòi tiền kèm đe dọa đầu độc sản phẩm, vụ việc liên quan hãng HiPP dần được làm rõ khi các lọ thức ăn bị can thiệp được phát hiện và nghi phạm bị bắt.

Trước đó, Giới chức Áo xác nhận phát hiện thuốc diệt chuột trong một vài hũ thức ăn dặm HiPP. Ảnh: APA.

Nghi phạm liên quan vụ tống tiền nhằm vào hãng thức ăn trẻ em HiPP đã bị bắt giữ vào sáng 2/5 tại Áo. Theo thông tin ban đầu, đây là một người đàn ông 39 tuổi. Tờ Kronen Zeitung cho biết người này đã yêu cầu doanh nghiệp chuyển 2 triệu euro bằng tiền điện tử như một phần của kế hoạch tống tiền.

Việc bắt giữ do Cục Cảnh sát Hình sự bang Burgenland thực hiện, với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Áo. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố cụ thể địa điểm cũng như thông tin về xuất thân của nghi phạm.

Theo cơ quan chức năng, người này vẫn đang bị thẩm vấn và dự kiến sẽ được chuyển đến trại giam Eisenstadt trong ngày. Viện công tố Eisenstadt cũng đã đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam, với quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Theo Die Presse, trước khi bị bắt, nghi phạm được cho là đã gửi một email tống tiền đến trụ sở HiPP tại Đức (đặt ở Pfaffenhofen an der Ilm, bang Bavaria) vào ngày 27/3. Nội dung yêu cầu doanh nghiệp chuyển 2 triệu euro trước hạn chót 2/4, nếu không sẽ đặt các hũ thức ăn trẻ em bị tẩm độc tại nhiều điểm bán, bao gồm các cửa hàng Tesco ở Brno (Cộng hòa Séc), Dunajská Streda (Slovakia) và một chi nhánh Spar tại Eisenstadt. Tuy nhiên, email này chỉ được chú ý đến sau khoảng hai tuần khi thời hạn yêu cầu đã trôi qua.

Trong những tuần sau đó, cơ quan chức năng tại Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia phát hiện tổng cộng 5 lọ thức ăn trẻ em bị can thiệp. Dù tất cả đều được thu giữ trước khi đến tay người sử dụng, vụ việc vẫn khiến lực lượng chức năng nhiều quốc gia đồng loạt vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết dẫn đến nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc đầu độc thức ăn trẻ em, trong hai tuần qua, Cục Cảnh sát Hình sự bang Burgenland đã phối hợp với Viện công tố Eisenstadt tiến hành điều tra. Trước đó, một khách hàng phát hiện sản phẩm “cháo rau củ cà rốt với khoai tây” loại 190 gram mua tại siêu thị Spar ở Eisenstadt có dấu hiệu bất thường; kết quả kiểm tra sau đó cho thấy sản phẩm này chứa 15 microgam thuốc diệt chuột.

Ngay trong đêm 18/4, hệ thống siêu thị Spar đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm liên quan. Sau đó, nhiều hệ thống bán lẻ khác cũng chủ động rút mặt hàng này khỏi kệ nhằm phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định cụ thể việc sử dụng sản phẩm bị nhiễm độc có thể gây ra hậu quả như thế nào đối với trẻ nhỏ.

Kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của chất độc sẽ là căn cứ quan trọng để xác định tội danh cuối cùng đối với nghi phạm. Hiện người này đang bị điều tra với các cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng một cách có chủ ý và cố ý gây thương tích nghiêm trọng ở mức độ chưa đạt. Song song đó, phía Đức cũng đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng nghi vấn tống tiền đối với nhà sản xuất.