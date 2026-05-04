Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Tình trạng hiện tại của nạn nhân vụ chục người cùng nâng xe buýt

  • Thứ hai, 4/5/2026 14:26 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sau tai nạn với xe buýt tại Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi bị đa chấn thương, gãy nhiều xương và đang được theo dõi các tổn thương nguy hiểm.

Sáng 4/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H.G. (35 tuổi, trú tại Phù Đổng, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Theo các bác sĩ, người bệnh bị gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu và chậu mu hai bên. Sau hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp điều trị tiếp tục theo dõi thêm các tổn thương nguy hiểm khác như chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não và hàm mặt. Hiện bệnh nhân được điều trị, theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Nan nhan anh 1

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC.

Trước đó, khoảng 6h50 cùng ngày, xe buýt tuyến 48 mang biển kiểm soát 29E-208.XX lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi cầu Chương Dương. Khi đến khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy do nữ tài xế điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, người phụ nữ bị mắc kẹt bên dưới và bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người dân đã hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu nạn nhân.

Ban đầu, nạn nhân được xác định bị gãy chân, gãy xương bả vai và gãy xương chậu, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Đến khoảng 7h20, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.

Vết mèo cào, chó cắn khiến bé trai ra đi thương tâm sau 4 tháng

Bé trai ở Đắk Lắk diễn tiến nặng sau các triệu chứng bất thường, tiền sử bị mèo cào và chó cắn.

8 giờ trước

Một sai lầm khi dùng máy lạnh gây hậu quả không ngờ

Ngâm nước nóng, bật máy lạnh, sáng hôm sau, nam sinh hoảng hốt khi miệng méo, mắt không nhắm kín, phải nhập viện khẩn.

12 giờ trước

Bệnh còi xương ở trẻ: Những điều cha mẹ nhất định phải biết

Không chỉ trẻ gầy, nhiều trẻ mập mạp vẫn còi xương. Những dấu hiệu ban đầu rất kín đáo, nếu phát hiện muộn có thể dẫn đến biến dạng xương vĩnh viễn.

46:2782 hôm qua

Phương Anh

Nạn nhân Hà Nội xe buýt tai nạn va chạm

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý