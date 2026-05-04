Tình trạng hiện tại của nạn nhân vụ chục người cùng nâng xe buýt

Sau tai nạn với xe buýt tại Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi bị đa chấn thương, gãy nhiều xương và đang được theo dõi các tổn thương nguy hiểm.

Sáng 4/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H.G. (35 tuổi, trú tại Phù Đổng, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Theo các bác sĩ, người bệnh bị gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu và chậu mu hai bên. Sau hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp điều trị tiếp tục theo dõi thêm các tổn thương nguy hiểm khác như chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não và hàm mặt. Hiện bệnh nhân được điều trị, theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC.

Trước đó, khoảng 6h50 cùng ngày, xe buýt tuyến 48 mang biển kiểm soát 29E-208.XX lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi cầu Chương Dương. Khi đến khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy do nữ tài xế điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, người phụ nữ bị mắc kẹt bên dưới và bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người dân đã hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu nạn nhân.

Ban đầu, nạn nhân được xác định bị gãy chân, gãy xương bả vai và gãy xương chậu, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Đến khoảng 7h20, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.