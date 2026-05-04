Vết mèo cào, chó cắn khiến bé trai ra đi thương tâm sau 4 tháng

Bé trai ở Đắk Lắk diễn tiến nặng sau các triệu chứng bất thường, tiền sử bị mèo cào và chó cắn.

Khi thời tiết nắng nóng, chó, mèo dễ bị kích động hơn, hung dữ hơn và có xu hướng cắn người dù trước đó khá hiền lành.

Ngày 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi không qua khỏi nghi do bệnh dại tại xã Krông Năng. Đây là ca không qua khỏi nghi do dại thứ hai từ đầu năm đến nay.

Bệnh nhi là Y.J.P.H.Đ. (nam, sinh năm 2021, trú tại xã Krông Năng). Theo thông tin ban đầu, ngày 30/4, khi ở nhà, trẻ xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói và đau bụng.

Đến ngày 2/5, trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi co giật do sốt. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nhanh, đến ngày 3/5, tiên lượng rất nặng. Gia đình xin đưa trẻ về nhà với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm não màng não, theo dõi bệnh dại và suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi không qua khỏi tại nhà.

Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, trẻ từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào cẳng tay phải. Con mèo sau đó đã được bán nên không thể theo dõi. Ngoài ra, cách đây 3 tháng, trẻ cũng từng bị chó cắn trượt da ở vùng bụng, hiện con chó vẫn còn sống.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh nghi do dại, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh tiền sử phơi nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Ngành y tế đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại khu vực cư trú của bệnh nhi, bao gồm tuyên truyền nguy cơ bệnh dại, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần và rà soát các trường hợp bị chó, mèo cắn trên địa bàn.

Cơ quan y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần lập tức rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại. Việc chậm trễ hoặc tự ý điều trị tại nhà có thể khiến bệnh diễn tiến nguy hiểm, thậm chí không qua khỏi.