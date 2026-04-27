Trẻ 2 tuổi không qua khỏi sau 3 ngày phát bệnh

Đắk Lắk ghi nhận 2 ca não mô cầu, trong đó một trẻ 2 tuổi không qua khỏi do nhiễm trùng huyết thể tối cấp, người thân tiếp xúc gần cũng dương tính và đang điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần bệnh nhi. Ảnh: CDC Đắk Lắk.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó có một bệnh nhi không qua khỏi do diễn tiến nặng.

Bệnh nhi là N.D.T.Ê. (2 tuổi), thường trú tại xã Quảng Phú, tạm trú tại phường Tân An. Theo gia đình, trẻ chỉ ở nhà cùng bố mẹ, chưa đi nhà trẻ. Ngày 23/4, trẻ bắt đầu có biểu hiện sổ mũi. Đến ngày 25/4, tình trạng trẻ chuyển nặng với biểu hiện sốt cao, nôn ói, li bì nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và theo dõi viêm màng não. Dù được tích cực cấp cứu và điều trị, trẻ không qua khỏi vào 9h45 ngày 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi.

Bệnh nhi mắc viêm não mô cầu xuát hiện những nốt tử ban trên da khắp cơ thể. Ảnh: CDC Đắk Lắk.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm của bệnh nhi và người tiếp xúc gần gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả bệnh nhi và một người thân là chú ruột (N.Đ.Q.,41 tuổi, trú tại phường Tân An) đều dương tính với não mô cầu. Đến ngày 27/4, người này xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã triển khai điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần tại nhiều khu vực như Tân An, Quảng Phú, Tân Lập, Ea Kao, Thành Nhất và Cuôr Đăng. Các trường hợp nguy cơ được lấy mẫu xét nghiệm và dùng kháng sinh dự phòng. Đồng thời, môi trường xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống được xử lý bằng dung dịch Chloramin B 0,5%.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Đây được coi là một trong những bệnh lý có diễn tiến nhanh nhất trong y khoa, khi chỉ trong vòng vài giờ từ những triệu chứng cảm cúm thông thường, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan.

Hiện nay, y học đã xác định được nhiều nhóm huyết thanh gây bệnh, phổ biến nhất là A, B, C, Y và W. Tại Việt Nam, các nhóm này luôn là mối đe dọa thường trực, có thể gây ra những biến chứng kinh hoàng như viêm màng não mủ hoặc nhiễm trùng huyết, để lại di chứng nặng nề về thần kinh hoặc phải đoạn chi cho người bệnh nếu may mắn sống sót.

Để ngăn ngừa lây nhiễm, người dân nên chủ động áp dụng các nguyên tắc sau:

Vệ sinh cá nhân: Duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng; thường xuyên sát khuẩn mũi, họng bằng các dung dịch thông dụng.

Làm sạch không gian sống: Giữ nhà cửa và nơi làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Xây dựng "lá chắn" tự nhiên: Ăn uống đủ chất, tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, cần giữ ấm cho trẻ em khi thời tiết chuyển biến.

Ý thức cộng đồng: Che miệng bằng khăn hoặc khẩu trang khi ho, hắt hơi. Tránh tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nghi mắc bệnh.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc cứng cổ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.