Đang nằm ngủ trên giường, người đàn ông bị rắn bò lên cắn

Người đàn ông 67 tuổi ở Trung Quốc suýt đối mặt nguy cơ hoại tử cánh tay sau khi bị rắn độc cắn nhưng chủ quan không đi khám.

Tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm rắn hoạt động mạnh. Ảnh: Adobe Stock.

Theo Jimu News, ông Thường (67 tuổi, sống tại thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) phát hiện một con rắn bò lên giường ngủ trong nhà. Trong lúc tìm cách đuổi con vật đi, ông bất ngờ bị nó cắn vào ngón tay.

Cho rằng vết thương không nghiêm trọng, người đàn ông vẫn sinh hoạt bình thường và không đến bệnh viện. Thế nhưng đến nửa đêm, ông bị những cơn đau dữ dội đánh thức. Cánh tay nhanh chóng sưng nề, tím đen và tê bì. Lúc này, gia đình mới đưa ông đi cấp cứu. Khi nhập viện, đã khoảng 15 giờ trôi qua kể từ thời điểm bị rắn cắn.

Tại Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hà Nam, các bác sĩ khoa Chống độc phối hợp cùng bệnh nhân nhận diện đặc điểm con rắn và xác định đây là trường hợp bị rắn lục đuôi ngắn cắn. Ngay lập tức, ông được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, đồng thời điều trị chống nhiễm trùng và dự phòng uốn ván.

Nhờ được xử trí kịp thời, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện. Sau thời gian điều trị, ông hồi phục tốt và được xuất viện.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại thành phố Đăng Phong hồi tháng 4. Trong lúc xua đuổi rắn để bảo vệ con nhỏ, ông Lưu bị cắn vào ngón tay. Sau khi đánh chết con rắn, ông lập tức đến bệnh viện. Nhờ được xác định đúng loại rắn và tiêm huyết thanh trong vòng chưa đầy 3 giờ sau tai nạn, bệnh nhân phục hồi thuận lợi.

Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm các ca rắn độc cắn gia tăng. Yếu tố quan trọng nhất trong điều trị rắn độc cắn là đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp.

Huyết thanh được dùng càng sớm thì nguy cơ tổn thương mô, hoại tử và các biến chứng nặng như suy hô hấp, rối loạn đông máu hoặc suy thận cấp càng thấp. Ngay cả khi đã qua thời điểm điều trị tối ưu, người bệnh vẫn có thể được chỉ định huyết thanh nếu nọc độc tiếp tục gây tổn thương trong cơ thể.

Các chuyên gia cũng lưu ý, khi không may bị rắn cắn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh. Người bị cắn nên nhanh chóng rời khỏi khu vực có rắn để tránh bị tấn công lần nữa. Nếu điều kiện cho phép, có thể ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp lại hình ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện, từ đó xác định chính xác họ rắn (rắn lục hay rắn hổ) để dùng đúng loại huyết thanh đơn giá hoặc đa giá.

Nạn nhân cần tháo nhẫn, vòng tay hoặc các vật dụng bó sát ở chi bị cắn vì vùng tổn thương có thể sưng nề nhanh, dễ gây ra hội chứng chèn ép khoang dẫn đến hoại tử thiếu máu cục bộ. Vết thương nên được rửa nhẹ nhàng bằng nhiều nước sạch hoặc nước xà phòng trong khoảng 15-20 phút để giảm lượng nọc độc còn sót lại trên da. Sau đó, dùng băng gạc sạch che phủ vết thương để tránh nhiễm trùng.

Tuyệt đối không tự ý rạch vết thương hay nặn máu với mục đích hút nọc độc, không cố tình dùng dây garô thắt chặt chi. Việc garô sai cách không ngăn được nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ hoại tử chi và gây sốc nhiễm độc khi nới lỏng vòng thắt. Người dân cũng không được đắp các loại lá cây, thuốc nam theo kinh nghiệm truyền miệng vì dễ gây nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.

Sau sơ cứu ban đầu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn cắn trong thời gian sớm nhất. Trong lúc di chuyển, cần cố định chi bị cắn bằng nẹp giống như cố định gãy xương, hạn chế cử động và giữ phần chi bị cắn thấp hơn hoặc ngang bằng với vị trí tim để làm chậm quá trình vận chuyển nọc độc theo hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết về tim.