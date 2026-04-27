Những thực phẩm tưởng tốt nhưng vô tình gây hại cho trẻ

Không ít món ăn được xem là “bổ dưỡng” lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu hóa và hấp thu của trẻ nếu sử dụng sai cách trong giai đoạn ăn dặm.

Xoay nhuyễn hoàn toàn cháo khi cho ăn làm giảm khả năng cảm nhận mùi vị của trẻ. Ảnh: Raisingchildren.

Theo TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều phụ huynh có xu hướng lựa chọn những thực phẩm quen thuộc, nghĩ là tốt cho con nhưng cách sử dụng chưa đúng lại vô tình gây hại.

Nước hầm xương, nước rau củ

Nhiều gia đình chỉ lấy nước hầm xương hoặc nước luộc rau để nấu cháo cho trẻ, bỏ phần cái vì cho rằng nước đã “đủ chất”. Thực tế, phần lớn dinh dưỡng nằm ở phần cái, việc chỉ ăn nước khiến trẻ thiếu hụt vi chất và năng lượng cần thiết.

Thịt, cá, trứng dùng quá nhiều

Các thực phẩm giàu đạm thường được xem là “chìa khóa” giúp trẻ tăng cân. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, trẻ có thể bị rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, thậm chí biếng ăn. Chế độ ăn mất cân đối còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển.

Cà rốt, bí đỏ, đậu ăn lặp lại

Những loại củ quen thuộc như cà rốt, bí đỏ hay các loại đậu thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của trẻ vì được cho là giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc lặp lại đơn điệu khiến trẻ dễ chán ăn và không được cung cấp đầy đủ các nhóm vi chất khác. Trong khi đó, các loại rau lá xanh đậm lại thường bị bỏ qua.

Cháo, bột xay nhuyễn hoàn toàn

Nhiều phụ huynh duy trì việc xay nhuyễn thức ăn trong thời gian dài vì nghĩ tốt cho hệ tiêu hóa. Thực tế, điều này khiến trẻ không được tập nhai, giảm khả năng cảm nhận mùi vị và dễ hình thành thói quen ăn uống kém.

Cháo nấu sẵn để cả ngày

Thói quen nấu một nồi cháo đầy đủ thịt, rau từ sáng rồi cho trẻ ăn cả ngày cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi hâm đi hâm lại, thực phẩm dễ mất vitamin, biến đổi mùi vị và có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bữa ăn thiếu dầu mỡ

Không ít cha mẹ hạn chế dầu mỡ vì lo trẻ khó tiêu. Tuy nhiên, đây lại là thành phần giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ hấp thu vitamin. Thiếu chất béo có thể khiến trẻ chậm phát triển.

Ăn dặm quá sớm

Ngay cả những thực phẩm được đánh giá là lành mạnh cũng trở nên “có hại” nếu cho trẻ ăn quá sớm, khi hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Thời điểm phù hợp để bắt đầu ăn dặm là từ 6 tháng tuổi.

Bác sĩ Thục khuyến cáo điều quan trọng không chỉ là chọn thực phẩm gì mà còn là cách chế biến và thời điểm sử dụng. Trẻ cần được xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối để phát triển toàn diện.