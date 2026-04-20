Cách đơn giản giúp trẻ tăng vượt trội chiều cao

Nhiều phụ huynh cho rằng chiều cao phụ thuộc chủ yếu vào di truyền, song chuyên gia khẳng định dinh dưỡng và vận động mới là yếu tố quyết định, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì.

Vào giai đoạn dậy thì trẻ vẫn có khả năng cao thêm nhờ vào bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, cho biết trẻ có hai giai đoạn “vàng” để phát triển chiều cao là 1.000 ngày đầu đời và tuổi dậy thì. Trong đó, dậy thì được xem là thời điểm quyết định, khi cơ thể có thể bứt phá mạnh mẽ nếu được chăm sóc đúng cách.

Theo bác sĩ Nga, yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 20% chiều cao, trong khi dinh dưỡng và vận động đóng vai trò chủ đạo, chiếm hơn 50%. Điều này cho thấy việc duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp trẻ cải thiện đáng kể tầm vóc, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, đây là “cơ hội cuối” trước khi sụn tăng trưởng khép lại.

Trong các yếu tố tác động, vận động được xem là cách đơn giản và hiệu quả nhất để thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Khi cơ thể hoạt động thường xuyên, tuyến yên sẽ tăng tiết hormone tăng trưởng, giúp xương phát triển. Lượng hormone này có thể tăng gấp 3-4 lần khi trẻ duy trì tập luyện đều đặn. Đồng thời, các động tác bật nhảy, vươn người hay kéo giãn còn kích thích trực tiếp lên sụn đầu xương, hỗ trợ quá trình dài ra của xương.

Những môn thể thao như bóng rổ, nhảy dây, cầu lông được đánh giá cao nhờ tạo nhiều chuyển động bật nhảy. Bên cạnh đó, các hoạt động như bơi lội, yoga hay tập xà đơn giúp kéo giãn cơ thể, giảm áp lực lên cột sống, từ đó hỗ trợ phát triển chiều cao tối đa. Ngoài ra, chạy bộ và đạp xe cũng giúp tăng tuần hoàn máu, đưa dưỡng chất đến nuôi sụn tăng trưởng hiệu quả hơn.

Không chỉ vận động, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng lớn đến chiều cao. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ em và thanh thiếu niên nên vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày. Việc ngủ sớm trước 22h đặc biệt quan trọng, vì hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất khi cơ thể ngủ sâu vào ban đêm. Đồng thời, uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày giúp duy trì độ đàn hồi của đĩa đệm cột sống, hỗ trợ cơ thể phát triển tốt hơn.

Bác sĩ Nga nhấn mạnh thay vì dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử, trẻ nên duy trì vận động và sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Đây là những cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp trẻ tận dụng tối đa giai đoạn dậy thì để tăng trưởng chiều cao và phát triển thể chất toàn diện.