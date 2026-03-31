Uống sữa tốt, tăng chiều cao nhưng có 3 thời điểm cần lưu ý

Uống sữa trước khi ngủ có thể hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ, nhưng cần đúng loại, đúng thời điểm để không làm gián đoạn quá trình tiết hormone tăng trưởng vào ban đêm.

Uống sữa đúng cách có thể giúp trẻ cải thiện chiều cao. Ảnh: Freepik.

Uống một ly sữa trước giờ đi ngủ từ lâu được nhiều gia đình xem là thói quen giúp hỗ trợ chiều cao cho trẻ. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 70% hormone tăng trưởng được cơ thể tiết ra vào ban đêm, đặc biệt tập trung ở giai đoạn ngủ sâu đầu tiên, thường xuất hiện sau khi trẻ ngủ từ 30 đến 90 phút. Đây cũng là thời điểm cơ thể kích hoạt mạnh mẽ quá trình phát triển.

Chính vì vậy, việc uống sữa buổi tối không đơn thuần là một thói quen, mà cần được điều chỉnh hợp lý để không làm gián đoạn “khung giờ vàng” này. Trên thực tế, hiệu quả không nằm ở việc có uống sữa hay không, mà phụ thuộc vào loại sữa, thời điểm và lượng tiêu thụ, nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình tăng trưởng của trẻ.

Lựa chọn sữa phù hợp

Theo bác sĩ Vương Luật Đình, chuyên khoa Nội tiết nhi, bữa ăn trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết hormone tăng trưởng của trẻ. Nếu cần ăn nhẹ buổi tối, sữa tươi không đường là lựa chọn phù hợp hơn so với các loại sữa có hương vị hoặc sản phẩm chứa nhiều đường.

Ngược lại, khi trẻ tiêu thụ các thực phẩm giàu đường như sữa pha sẵn, đồ uống protein có đường hay đồ ăn vặt trước giờ ngủ, đường huyết sẽ tăng nhanh. Sự thay đổi này có thể làm gián đoạn quá trình tiết hormone tăng trưởng trong khoảng 2-3 giờ, đúng vào thời điểm cơ thể cần hormone này nhất để phát triển.

Điều chỉnh liều lượng theo thể trạng trẻ

Lượng sữa cũng cần được cân đối theo độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng. Với trẻ trên một tuổi, mức 250-500 ml mỗi ngày được xem là phù hợp để hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến trẻ giảm hấp thu các dưỡng chất khác hoặc làm tăng tổng năng lượng nạp vào, đặc biệt ở những trẻ đang cần kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, thời điểm uống sữa nên cách giờ ngủ khoảng 1-2 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, giúp giấc ngủ sâu và ổn định hơn.

Lưu ý sức khỏe của trẻ

Đối với trẻ em và trẻ vị thành niên mắc hội chứng bất dung nạp lactose (thường gây đau bụng, tiêu chảy sau khi uống) hoặc dị ứng đạm sữa bò, việc uống sữa trước khi đi ngủ có thể phản tác dụng, gây khó chịu đường tiêu hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ sâu. Trong trường hợp này, chuyên gia khuyến nghị thay thế bằng sữa đậu nành không đường hoặc các thực phẩm giàu canxi khác.

Bác sĩ Vương Luật Đình lưu ý rằng chìa khóa cho sự phát triển chiều cao của trẻ nằm ở tổng hòa các thói quen sinh hoạt - bao gồm chế độ dinh dưỡng cân bằng, lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và vận động điều độ - chứ không phụ thuộc vào bất kỳ loại thực phẩm hay thời điểm ăn uống đơn lẻ nào.

Nếu nhận thấy chiều cao của trẻ liên tục nằm ở nhóm cuối so với bạn bè cùng trang lứa, tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm lại đáng kể hoặc có dấu hiệu dậy thì sớm, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến thăm khám tại các chuyên khoa Nội tiết Nhi để được đánh giá chuyên môn kịp thời.