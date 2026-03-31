Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ chậm tăng chiều cao

Chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em ngày càng được quan tâm nhưng nhiều phụ huynh vẫn phát hiện muộn, khiến trẻ bỏ lỡ giai đoạn vàng can thiệp, ảnh hưởng tầm vóc sau này.

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 30 năm qua, chiều cao trung bình của người Việt cải thiện chậm, mỗi thập kỷ chỉ tăng khoảng 1 cm. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ thấp còi vẫn ở mức cao, cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi.

Thống kê tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cũng cho thấy, riêng năm 2019, cơ sở này tiếp nhận khoảng 760 trường hợp khám tầm soát tăng trưởng, trong đó nhiều trẻ được chẩn đoán chậm phát triển chiều cao và cần theo dõi, điều trị.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa I Chu Lý Hải Vân, khoa Nội tiết, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết chậm tăng trưởng chiều cao có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như di truyền, dinh dưỡng, sinh hoạt và đặc biệt là rối loạn nội tiết. Trong đó, thiếu hormone tăng trưởng là một nguyên nhân quan trọng nhưng dễ bị bỏ sót nếu không được phát hiện sớm.

Theo bác sĩ Hải Vân, phụ huynh có thể nhận biết nguy cơ chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ thông qua một số dấu hiệu khá rõ ràng.

Trước hết là tốc độ tăng chiều cao thấp hơn bình thường. Trẻ sau 4 tuổi nếu mỗi năm chỉ tăng dưới 4-6 cm cần được theo dõi sát. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, nếu chiều cao của trẻ luôn nằm gần hoặc dưới đường cong thấp nhất trên biểu đồ tăng trưởng theo độ tuổi, phụ huynh cũng nên đưa trẻ đi kiểm tra chuyên khoa.

Một dấu hiệu dễ nhận thấy khác là trẻ thường xuyên thấp hơn so với bạn bè cùng lớp, đặc biệt khi đứng trong nhóm thấp nhất trong các hoạt động tập thể như chụp ảnh.

“Phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ thấp rõ rệt mới đưa đi khám. Việc theo dõi cần thực hiện từ sớm, tốt nhất từ khoảng 4 tuổi để kịp thời phát hiện bất thường”, bác sĩ Hải Vân khuyến cáo.

Bác sĩ Vân cho hay chiều cao của trẻ phát triển mạnh nhất ở hai giai đoạn: từ 0-3 tuổi và giai đoạn tiền dậy thì đến dậy thì. Đây được xem là những “cửa sổ cơ hội” để can thiệp hiệu quả.

Trong khi đó, giai đoạn từ 3-10 tuổi có tốc độ tăng trưởng ổn định hơn, nhưng lại là thời điểm quan trọng để theo dõi và phát hiện sớm các bất thường.

Nếu trẻ được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, việc điều trị bổ sung có thể được chỉ định từ sớm. Ngược lại, khi trẻ đã qua tuổi dậy thì, các biện pháp can thiệp gần như không còn hiệu quả. Một quan niệm phổ biến là chiều cao phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, bác sĩ Vân khẳng định yếu tố này chỉ chiếm khoảng 30%, trong khi 70% còn lại phụ thuộc vào dinh dưỡng, vận động và lối sống.

Điều này đồng nghĩa với việc phụ huynh hoàn toàn có thể cải thiện chiều cao cho con nếu chăm sóc đúng cách và theo dõi sát quá trình phát triển. Trong đó, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng, với các thực phẩm giàu canxi như sữa, trứng, rau xanh. Bên cạnh đó, trẻ cần duy trì vận động thường xuyên, ưu tiên các môn thể thao có tính kéo giãn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền.

Giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng, bởi hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất vào khoảng 21h-22h khi trẻ ngủ sâu. Việc ngủ muộn hoặc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển chiều cao. Bác sĩ Vân khuyến cáo, phụ huynh nên theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ định kỳ, kết hợp đánh giá tốc độ tăng chiều cao qua từng năm.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa nội tiết hoặc dinh dưỡng để được thăm khám và xác định nguyên nhân.