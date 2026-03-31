Ca bệnh 'hiếm gặp nhất' được bác sĩ Chợ Rẫy và Từ Dũ cứu thành công

Một phụ nữ 36 tuổi mang thai 10 tuần nhưng khối thai không nằm trong tử cung mà bám sát động mạch chủ bụng, buộc bác sĩ phải phẫu thuật khẩn để giữ tính mạng.

Sự phối hợp giữa ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy trong ca phẫu thuật bóc tách khối thai hiếm gặp. Ảnh: BVCC.

Ngày 31/3, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa cứu sống một trường hợp thai ngoài tử cung đặc biệt hiếm gặp. Điều đáng chú ý, thai đã phát triển khoảng 10 tuần nhưng lại không nằm trong tử cung như bình thường.

Bệnh nhân là chị L.T.T, 36 tuổi, nhà ở Đồng Nai, có tiền sử hai lần sinh thường và một lần thai ngoài tử cung đã phẫu thuật nội soi cắt tai vòi trái cách đây hơn 11 năm. Lần này mang thai ngoài ý muốn sau khi chị T. quên uống thuốc tránh thai hàng ngày và có uống kèm viên tránh thai khẩn cấp.

Tuy nhiên, chị T. vẫn bị trễ kinh và sau hơn 1 tháng chị thử que phát hiện dương tính. Do xuất hiện đau bụng tăng dần, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Long Khánh và được nghi ngờ thai trong ổ bụng khoảng 10 tuần. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ vào chiều 26/3.

Thể bệnh cực hiếm

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu giúp chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị tốt nhất trong đó có siêu âm doppler và MRI. Kết quả cho thấy có một thai sống khoảng 10-11 tuần nằm sau phúc mạc, ngay sát cạnh động mạch chủ bụng. Khối thai nằm ngay dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái, có dấu hiệu dính vào thành động mạch chủ bụng, xung quanh có nhiều dịch, nghi xuất huyết tiến triển.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những thể thai ngoài tử cung hiếm gặp nhất, nguy cơ vỡ mạch máu lớn gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Trước tính chất phức tạp và nguy hiểm của ca bệnh, bác sĩ trưởng tua trực đã quyết định kích hoạt báo động đỏ liên viện, mời ê-kíp phẫu thuật mạch máu từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang phối hợp xử trí. Các chuyên gia Sản phụ khoa và Mạch máu đã cùng hội chẩn, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ca mổ “cân não” kéo dài 3 giờ

Ca phẫu thuật được tiến hành lúc 23h45 phút cùng ngày. Khi mở bụng, ê-kíp ghi nhận tình trạng xuất huyết lan tỏa vùng sau phúc mạc. Khối thai nằm sát hàng loạt cấu trúc quan trọng như động mạch chủ bụng, động mạch và tĩnh mạch thận trái, niệu quản trái. Các bác sĩ phải tiến hành bóc tách tỉ mỉ từng milimet để tránh tổn thương các mạch máu lớn.

Trong quá trình phẫu tích, ê-kíp đã lần lượt tiếp cận, bóc tách và bảo tồn thành công tĩnh mạch và động mạch thận bên trái, đây là bước khởi đầu cực kỳ quan trọng. Sau đó, ê-kíp nhận diện bóc tách cẩn thận phần khối thai dính sát vào động mạch chủ bụng một cách an toàn nhất.

Ca đại phẫu trở nên phức tạp khi khối thai nằm ở vị trí hiểm hóc sau phúc mạc, chèn ép trực tiếp lên động mạch sinh dục trái. Dù gặp sự cố chảy máu trong quá trình bóc tách, các bác sĩ đã kịp thời khâu nối và bảo tồn hiệu quả mạch máu này. Cuối cùng, ê-kíp đã lấy trọn vẹn khối thai cùng bánh nhau vốn đang bám dính phức tạp sát vùng thận trái của người mẹ. Sau gần 3 giờ, ca mổ kết thúc thành công với lượng máu mất khoảng 500 ml, bệnh nhân không cần truyền máu.

Sau 2 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân T. tiến triển tích cực, các chỉ số sinh hiệu ổn định và đã có thể vận động, ăn uống bình thường. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của hai bệnh viện tuyến cuối mà còn cho thấy hiệu quả từ mô hình phối hợp liên viện. Việc kết nối đa chuyên khoa giúp các đơn vị y tế xử trí chính xác những ca bệnh phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp.