Cơ sở y tế được giữ tối thiểu 35% nguồn thu khi tăng lương từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất các cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng để bảo đảm nguồn kinh phí khi điều chỉnh mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026.

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến đề xuất từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng.

Để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề xuất huy động từ nhiều nguồn khác nhau, cụ thể:

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, nguồn kinh phí bao gồm: sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm năm 2026 so với năm 2025 (không bao gồm các khoản chi cho con người theo chế độ); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi đã trừ chi phí trực tiếp. Riêng lĩnh vực y tế, các cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Bên cạnh đó, các đơn vị được phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết (nếu có).

Đối với các địa phương, dự thảo quy định sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 so với dự toán được giao (không bao gồm các khoản thu đặc thù như tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…).

Đồng thời, sử dụng 50% phần tăng thu ngân sách các năm 2024, 2025, 2026 so với dự toán năm trước; 10% tiết kiệm chi thường xuyên qua các năm; nguồn cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2025; cùng với nguồn tiết kiệm chi do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, địa phương cũng phải sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ chi phí trực tiếp; riêng lĩnh vực y tế là tối thiểu 35%. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương vẫn còn thiếu nguồn, ngân sách trung ương sẽ xem xét bổ sung phần kinh phí còn thiếu để bảo đảm thực hiện chính sách.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện chế độ tiền thưởng do đơn vị tự cân đối theo quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn áp dụng trong lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí còn thiếu để bảo đảm triển khai chính sách đồng bộ trên phạm vi cả nước.