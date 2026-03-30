Bác sĩ Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ tại Nam Sudan

Trong bối cảnh nhân đạo phức tạp tại Bentiu (Nam Sudan), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam được giao chủ trì kiểm tra nội bộ về phòng, chống khai thác và lạm dụng tình dục.

Bác sĩ Việt thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: Tiến Phúc.

Ngày 27/3, tại Bentiu (bang Unity, Nam Sudan), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam chủ trì Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục (SEA) trong khuôn khổ Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Đây là một trong những địa bàn nhân đạo phức tạp, nơi hàng trăm nghìn người dân sống trong điều kiện thiếu thốn và phụ thuộc lớn vào viện trợ quốc tế. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc từng bước thu hẹp hiện diện, đóng cửa một số căn cứ như Pariang, Aweil, Torit và Yei, dòng người di dời dồn về Bentiu gia tăng, tạo thêm áp lực lên công tác bảo vệ dân thường và kiểm soát rủi ro trong môi trường triển khai.

Đảm nhận vai trò ở lĩnh vực nhạy cảm

Thiếu tá, TS.BS Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, được Chỉ huy phân khu tin tưởng giao giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ về SEA tại bang Unity.

Việc đảm nhận vị trí này không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện sự đánh giá cao của phái bộ đối với năng lực tổ chức, kỷ luật và mức độ tin cậy của lực lượng Việt Nam trong môi trường đa quốc gia, đặc biệt ở lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trong đợt kiểm tra, hội đồng tiến hành đánh giá toàn diện các đơn vị tại Bentiu với sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế như Ghana Battalion (Ghabatt), Mongolian Battalion (Monbatt), đơn vị cảnh sát Ghana (FPU) và công binh Pakistan (PakMed).

Bác sĩ Việt và các nước thành viên trong Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục, đang thảo luận. Ảnh: Tiến Phúc.

Đáng chú ý, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng, bác sĩ Tài lựa chọn chính Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 là đơn vị kiểm tra đầu tiên, nhằm thiết lập chuẩn mực chung cho toàn bộ quá trình đánh giá, thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm nêu gương.

Theo Liên Hợp Quốc, hành vi khai thác và lạm dụng tình dục là một trong những nguy cơ lớn nhất có thể làm suy giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng gìn giữ hòa bình.

Tại các điểm nóng như Bentiu, nơi tồn tại xung đột kéo dài, nghèo đói và tình trạng di dời quy mô lớn, việc kiểm soát hành vi của lực lượng triển khai không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là “lằn ranh đạo đức” cần được duy trì nghiêm ngặt.

Cách tiếp cận hiện nay không chỉ nhằm bảo vệ cộng đồng dễ tổn thương. Đồng thời, nó giúp bảo vệ lực lượng trước rủi ro nghề nghiệp, cáo buộc phát sinh và ngăn ngừa sai phạm trong nội bộ.

Kiểm tra toàn diện, sát thực tế

Hoạt động kiểm tra được triển khai theo bộ tiêu chí chuẩn của UNMISS, bao trùm nhiều nội dung như trách nhiệm chỉ huy, cơ chế giám sát nội bộ, nhận thức của quân nhân, quản lý doanh trại, kiểm soát di chuyển và tương tác với cộng đồng địa phương, người di dời (IDPs) và nhà thầu dân sự.

Các nội dung trọng tâm gồm:

Triển khai quy định về phòng, chống SEA

Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên

Kiểm soát ra vào doanh trại và tương tác với cộng đồng

Quản lý nhà thầu, nhân viên dân sự

Cơ chế tiếp nhận thông tin, hỗ trợ nạn nhân.

Đặc biệt, những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao như hoạt động của nhân viên dân sự hay khu vực ngoài kiểm soát quanh doanh trại cũng được đưa vào đánh giá chi tiết. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị, đặc biệt là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, triển khai nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa SEA.

100% cán bộ, nhân viên nắm vững quy định và nghĩa vụ liên quan; hệ thống đào tạo, huấn luyện được thực hiện đầy đủ; môi trường doanh trại được kiểm soát chặt chẽ. Hội đồng không ghi nhận dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ nghiêm trọng.

Công tác kiểm tra được thực hiện đầu tiên tại Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 7 của Việt Nam. Ảnh: Tiến Phúc.

Bên cạnh đó, Đại úy Phạm Ngọc Anh, cán bộ của đơn vị, đã được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng chỉ quốc tế về vấn đề giới trong hoạt động quân sự gìn giữ hòa bình. Cụ thể, cán bộ này hoàn thành khóa Military Gender Advisor Coursedo Liên Hợp Quốc tổ chức, góp phần tăng cường năng lực lồng ghép yếu tố giới và phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến SEA trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ.

Theo các báo cáo của Liên Hợp Quốc, số cáo buộc SEA tại Nam Sudan hiện ở mức thấp, tuy nhiên tình trạng “dưới mức báo cáo” vẫn tồn tại, đặc biệt ở khu vực đông người di dời như Bentiu, cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa từ sớm.

Trong bối cảnh Nam Sudan tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và nhân đạo, việc kiểm soát SEA được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các phái bộ gìn giữ hòa bình.

Hoạt động kiểm tra lần này không chỉ giúp các đơn vị hoàn thiện công tác nội bộ mà còn góp phần củng cố kỷ luật, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng niềm tin với cộng đồng địa phương.

Qua đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết “không khoan nhượng” với hành vi khai thác và lạm dụng tình dục, đồng thời nâng cao hình ảnh người lính mũ nồi xanh kỷ luật, nhân văn và trách nhiệm trên trường quốc tế.