Gần 300 vết đốt găm khắp cơ thể sau trận 'cuồng phong' từ tổ ong

Trong lúc lên đồi tìm tổ chim, hai cha con ở Phú Thọ bất ngờ bị đàn ong mật tấn công, dẫn đến phản vệ và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hàng trăm ngòi ong được lấy ra từ sau gáy người đàn ông. Ảnh: TTYT.

Anh T. (39 tuổi) cùng con trai 9 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ, gặp sự cố khi vô tình vướng phải tổ ong trong lúc di chuyển trên đồi. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm con ong bay ra như "cuồng phong" tấn công khiến cả hai bị đốt dồn dập.

Ngay sau đó, hai cha con xuất hiện các dấu hiệu phản vệ như rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Bé trai mang hàng trăm vết ong đốt trên lưng. Ảnh: TTYT.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết ong đốt sưng đỏ, một số nốt có dấu hiệu thâm đen, hoại tử. Người cha bị khoảng 200 nốt ong đốt, trong khi người con bị khoảng 80 nốt.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí theo phác đồ phản vệ, đồng thời loại bỏ nọc ong trên da và theo dõi sát diễn biến. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định, tiến triển tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ, phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn sau khi tiếp xúc với dị nguyên như nọc côn trùng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể không qua khỏi do suy hô hấp hoặc trụy tim mạch.

Ngoài phản vệ, các trường hợp bị ong đốt với số lượng lớn còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như tan máu, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, suy thận, chảy máu phổi hoặc tổn thương tim.

Đại diện đơn vị cho biết đây là trường hợp bị ong đốt với số lượng nhiều nhất từng được tiếp nhận. Trước đó, vào tháng 10/2025, cơ sở này từng cấp cứu một bệnh nhân 61 tuổi với 117 nốt ong đốt. Nhờ được xử trí kịp thời và đúng phác đồ, hai cha con trong vụ việc lần này đã phục hồi hoàn toàn, không ghi nhận tổn thương các cơ quan.