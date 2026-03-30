Một bộ phận của lợn chứa nhiều tạp chất, càng ăn ít càng tốt

Phổi heo là cơ quan hô hấp chứa nhiều tạp chất, vi khuẩn, được khuyến cáo nên ăn càng ít càng tốt nếu muốn tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Phổi là bộ phận của heo dễ bị ký sinh trùng tấn công nhất, tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe. Ảnh: Zhihu.

Phổi heo là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, do đặc điểm cấu trúc và chức năng sinh học, đây cũng là bộ phận tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vi khuẩn và chất bẩn. Các chuyên gia khuyến cáo không nên hoặc hạn chế ăn, đặc biệt một số nhóm người cần hạn chế để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Tác hại khi ăn phổi heo

Theo Sina, phổi là cơ quan hô hấp của heo, có cấu trúc gồm vô số phế nang nhỏ giúp trao đổi khí. Tuy nhiên, chính cấu trúc này lại khiến phổi heo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe:

Chứa lượng lớn vi khuẩn và virus

Phổi heo, với vai trò là cơ quan hô hấp, cũng hoạt động như bộ lọc không khí. Tuy nhiên, chúng dễ mắc các bệnh về phổi, và các phế nang dễ dàng trở thành nơi trú ngụ của ký sinh trùng, vi khuẩn và virus. Nếu không được tiêu thụ đúng cách, chúng có thể gây hại cho con người. Ngoài ra, thói quen đào bới của heo tạo điều kiện cho vi khuẩn và ký sinh trùng từ phân và đất xâm nhập vào phổi, khiến phổi chúng càng bẩn hơn.

Chứa rất nhiều bụi

Với hệ thống hàng trăm triệu phế nang nhỏ li ti, phổi heo hoạt động như một màng lọc khí khổng lồ. Tuy nhiên, do đặc tính sinh hoạt sát mặt đất, phổi heo rất dễ tích tụ bụi bặm, vi khuẩn và các loại ký sinh trùng khó tẩy rửa.

Đáng ngại hơn, đây còn là nơi dễ lắng đọng các chất tồn dư từ thức ăn chăn nuôi. Nếu không được chế biến đúng cách, việc tiêu thụ phổi heo có thể gián tiếp gây hại cho gan và thận của người dùng do tích tụ kim loại nặng và hóa chất độc hại.

Chứa kim loại nặng

Bụi trong không khí thường mang theo kim loại nặng, và các chất này có thể tích tụ trong phổi heo. Khi ăn vào, chúng có thể được hấp thu và tồn dư trong cơ thể người, gây hại lâu dài.

Đặc biệt, do cấu trúc phổi nhiều phế nang và diện tích lớn, việc làm sạch hoàn toàn là rất khó. Sau khi ăn phải, các vi khuẩn, virus, bụi bẩn và kim loại nặng này sẽ xâm nhập vào cơ thể người, đe dọa sức khỏe con người.

Dễ tích tụ chất độc hại

Một số nghiên cứu cho thấy nếu heo bị cho ăn chất tạo nạc (clenbuterol), phổi là nơi tích tụ nhiều nhất, có thể chiếm hơn 60% lượng tồn dư trong cơ thể. Vì vậy, nếu ăn phải phổi heo không đảm bảo, có thể gây nguy cơ ngộ độc.

Hàm lượng cholesterol cao

Giống nhiều loại nội tạng khác, phổi heo chứa lượng cholesterol đáng kể. Ăn nhiều có thể làm tăng nguy cơ mỡ máu, bệnh tim mạch, nguy cơ ký sinh trùng.

Phổi heo rất dễ chế biến thành món ăn khoái khẩu, ngon miệng của nhiều người. Ảnh: Qzwb.

Ai không nên ăn phổi heo?

Theo Baidu Health, bác sĩ Hoàng Thế Kính, Trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện Quảng An Môn (thuộc Học viện Trung y Trung Quốc), khuyến cáo những nhóm sau nên hạn chế hoặc tránh ăn phổi heo:

- Người béo phì: Phổi heo có hàm lượng cholesterol cao. Đối với người béo phì, ăn quá nhiều phổi heo có thể dẫn đến tăng cân và không có lợi cho việc giảm cân.

- Người có cholesterol cao: Ăn quá nhiều phổi heo có thể làm tăng mức lipid trong máu, vì vậy không nên ăn quá nhiều phổi heo đối với người có cholesterol cao.

- Người bị táo bón mạn tính: Phổi heo khó tiêu hóa. Ăn quá nhiều phổi heo có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

- Người bị trĩ: Ăn quá nhiều phổi heo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón và làm nặng thêm bệnh trĩ, vì vậy không nên ăn quá nhiều phổi heo.

Cách chế biến phổi heo an toàn

Nếu bạn vẫn muốn ăn phổi heo, cần chọn mua đúng cách:

- Nhìn vào màu sắc. Phổi heo tươi, sạch sẽ sẽ có màu hồng nhạt, bóng và đều màu. Ngược lại, nếu phổi có màu xám, nâu hoặc xanh lục, không nên mua vì chúng có thể chứa nhiều bụi bẩn và kim loại nặng, và không còn tươi.

- Kiểm tra xem có bọt nước, nốt sần hoặc u mủ trên bề mặt hay không. Nếu có, phổi có thể đến từ heo bệnh.

- Sờ vào phổi heo để kiểm tra độ đàn hồi. Phổi tươi thường có độ đàn hồi tốt.

- Hãy ngửi, nếu bạn phát hiện mùi bất thường, đừng mua.

Sau khi mua phổi heo về, mọi người có thể làm sạch bằng các bước sau:

Bơm nước vào khí quản, bóp rửa để đẩy chất bẩn ra

Cắt nhỏ, dùng bột mì chà rửa để hút bụi và khử mùi

Ngâm rượu hoặc giấm để khử tanh

Chần qua nước sôi để loại bỏ máu và độc tố

Phổi heo là món ăn dân dã nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến không đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất nên ăn với lượng vừa phải (hoặc tránh ăn) và ưu tiên thực phẩm an toàn, dễ tiêu hóa hơn.