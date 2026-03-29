Thêm nhiều người ở Đắk Lắk đi cấp cứu sau ăn bánh mì, đã có 64 ca

Đến tối 29/3, đã có 64 người nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Y tế Ea H’leo. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hàng chục bệnh nhân nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu phân và mẫu dịch nôn. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H’leo.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn từ ngày 28/3, các bác sĩ Trung tâm Y tế Ea H’leo (Đắk Lắk) đã triển khai quy trình phản ứng nhanh, tổ chức tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Tính đến 20h ngày 29/3, tổng số 64 trường hợp đã được tiếp nhận điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại Trung tâm.

Song song công tác điều trị, Trung tâm triển khai các hoạt động điều tra và phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Đơn vị đã lấy mẫu phân và mẫu dịch nôn của bệnh nhân để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với UBND xã Ea Drăng kiểm tra thực tế tại cơ sở nghi liên quan, lấy mẫu thực phẩm và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh.

Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Sở Y tế Đắk Lắk để xin ý kiến chuyên môn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và nguồn nước trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, các bác sĩ Trung tâm Y tế Ea H’leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, số ca đến khám và điều trị tiếp tục tăng, với hàng chục trường hợp khác xuất hiện các biểu hiện tương tự. Phần lớn người bệnh cho biết đã ăn bánh mì tại cửa hàng tên Q.H. trước khi xuất hiện các triệu chứng.