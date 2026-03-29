Bác sĩ thót tim vì bé sơ sinh có cân nặng hiếm gặp

Dù kết quả tầm soát ở tuần 24 hoàn toàn bình thường, sản phụ vẫn hạ sinh bé trai nặng 5,1 kg kèm biến chứng hạ đường huyết do bệnh lý khởi phát muộn ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Em bé chào đời nặng 5,1 kg trong niềm vui của ê-kíp và gia đình. Ảnh: BVCC.

Sản phụ mang thai lần 2, thực hiện các bước thăm khám định kỳ rất đều đặn. Đáng chú ý, kết quả sàng lọc đái tháo đường thai kỳ ở tuần 24 của chị hoàn toàn bình thường, khiến gia đình rất yên tâm.

Tuy nhiên, "biến số" xuất hiện vào tuần 37 khi kết quả siêu âm ước lượng cân nặng thai nhi đã chạm mốc gần 5 kg. Nhận định đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, ThS.BS Phan Thị Hằng cùng ê-kíp đã lập tức cho kiểm tra lại đường huyết. Kết quả ghi nhận chỉ số HbA1C lên tới 7,5% - minh chứng cho tình trạng đái tháo đường thai kỳ tiến triển nặng mà không được kiểm soát.

Trước tình huống thai quá to kèm rối loạn chuyển hóa, một cuộc hội chẩn khẩn giữa TS.BS Trần Thị Sơn Trà, Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Sản, và ê-kíp đã diễn ra. Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cấp cứu để đảm bảo an toàn. Bé sơ sinh là bé trai, chào đời nặng 5,1 kg, một con số khiến cả phòng mổ vừa bất ngờ vừa lo lắng. Ngay lập tức, trẻ được chuyển khoa Sơ sinh điều trị do bị hạ đường huyết cấp sau sinh.

Theo các chuyên gia, đây là tình huống dễ khiến sản phụ chủ quan nhất. Nhiều người lầm tưởng chỉ cần vượt qua mốc sàng lọc tuần 24 là đã "về đích" an toàn. Tuy nhiên, đái tháo đường thai kỳ có thể khởi phát muộn vào những tháng cuối. Khi nhu cầu dinh dưỡng tăng cao, mẹ ăn uống nhiều hơn khiến cân nặng tăng nhanh, đường huyết có thể vọt lên mà mẹ bầu không hề hay biết.

Nhiều người vẫn giữ quan niệm cũ "thai to là thai khỏe", nhưng trong sản khoa, thai quá to đôi khi là một "tín hiệu cầu cứu" cần được theo dõi sát sao, bởi ẩn sau đó thường là đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa.

Với mẹ, thai to làm tăng nguy cơ phải mổ lấy thai và băng huyết sau sinh. Trong khi đó, trẻ gặp nguy cơ hạ đường huyết ngay sau sinh, suy hô hấp, thậm chí về lâu dài có thể đối mặt với béo phì và tiểu đường.

May mắn là sau một tuần điều trị tích cực, em bé 5,1 kg đã ổn định và xuất viện khỏe mạnh. Nhìn bé bình yên trong vòng tay mẹ, cả ê-kíp mới thực sự thở phào. Qua câu chuyện này, các bác sĩ khuyến cáo sàng lọc đái tháo đường không phải làm một lần là xong. Nếu giai đoạn cuối thấy thai to nhanh, đa ối hoặc mẹ tăng cân bất thường, hãy chủ động kiểm tra lại đường huyết ngay lập tức.