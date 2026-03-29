Biến thể Covid-19 BA.3.2 gây lo ngại, Bộ Y tế ra thông báo mới

Bộ Y tế cho biết biến thể Covid-19 BA.3.2 chưa ghi nhận làm tăng số ca nhập viện hay không qua khỏi, các vaccine hiện hành vẫn có hiệu quả bảo vệ.

Theo đánh giá của chuyên gia, hiện chưa ghi nhận biến thể mới làm tăng mức độ nặng của bệnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể Covid-19 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm các biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Theo CDC, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Bước sang đầu năm 2026, biến thể này có xu hướng lan rộng hơn, được ghi nhận không chỉ qua các ca xét nghiệm ở người bệnh mà còn qua hệ thống giám sát nước thải tại nhiều khu vực.

Cơ quan này cho biết BA.3.2 hiện đã xuất hiện tại ít nhất 23 bang của Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động giám sát Covid-19 còn hạn chế, giới chuyên gia nhận định phạm vi lây lan thực tế của biến thể có thể rộng hơn so với số liệu ghi nhận.

Trong báo cáo công bố ngày 19/3, CDC nhận định biến thể Covid-19 BA.3.2 là một “dòng virus mới”, có sự khác biệt đáng kể về mặt di truyền so với các biến thể từng lưu hành trước đó, đặc biệt là các dòng thuộc nhánh JN.1. Những thay đổi này tập trung ở các vị trí quan trọng như vùng liên kết thụ thể và vùng đầu N, cho thấy virus đã có sự biến đổi rõ về cấu trúc. Theo thông tin từ Bộ Y tế, các dữ liệu hiện có cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

WHO cho biết BA.3.2 được xác định là một nhánh phát sinh từ biến thể Omicron BA.3. So với dòng gốc, biến thể này mang tới 53 đột biến trên protein gai (Spike), thành phần đóng vai trò then chốt trong quá trình virus xâm nhập tế bào.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc không qua khỏi. WHO cũng nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng và giảm nguy cơ đe dọa tính mạng.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể Covid-19 lưu hành trên thế giới. Đồng thời, cơ quan này chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao.