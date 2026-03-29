Hơn 84% nội dung thẩm mỹ trên TikTok không do bác sĩ tạo ra

Sự bùng nổ nội dung làm đẹp trên nền tảng số đang đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng thông tin, khi người xem khó phân biệt đâu là kiến thức chuyên môn, đâu là quảng cáo trá hình.

Trào lưu bôi keo dán mi để làm môi mọng hay cạo nốt ruồi có thể gây tổn thương da vĩnh viễn. Ảnh: TikTok.

Thẩm mỹ nội khoa đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam và trên thế giới, với mức tăng trưởng kép hàng năm khoảng 11,73%. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Da Liễu Thẩm mỹ miền Nam ngày 29/3 do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, sự phát triển của lĩnh vực này đến từ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, cùng với tiến bộ khoa học - công nghệ và tác động mạnh mẽ từ mạng xã hội, người nổi tiếng.

Mạng xã hội và “làn sóng” làm đẹp từ sớm

Sự phát triển của các nền tảng như TikTok, Instagram hay Facebook đã thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin về làm đẹp. Thay vì tìm đến bác sĩ hoặc các nguồn thông tin chính thống, nhiều người lựa chọn xem video ngắn, đọc các bài chia sẻ trải nghiệm để đưa ra quyết định.

Bác sĩ Hoàng cho hay một trong những xu hướng nổi bật là “prejuvenation”, trẻ hóa dự phòng. Khái niệm này hướng đến việc can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa lão hóa ngay từ khi còn trẻ, thay vì đợi đến khi các dấu hiệu xuất hiện rõ ràng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng, xu hướng này đang bị “đẩy đi quá xa” khi nhiều nội dung trên mạng xã hội quảng bá việc can thiệp thẩm mỹ từ rất sớm, thậm chí khi chưa có chỉ định y khoa rõ ràng. Việc này không chỉ làm gia tăng nhu cầu không cần thiết mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Xu hướng trẻ hoá dự phòng đang được ưa chuộng với giới trẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Shutterstock.

Đáng chú ý, phần lớn nội dung lan truyền lại không xuất phát từ giới chuyên môn. Người xem thường bị thu hút bởi các video “trước - sau”, những lời chia sẻ cá nhân hoặc các “review” mang tính quảng cáo. Trong khi đó, các thông tin quan trọng như chỉ định, chống chỉ định hay nguy cơ biến chứng lại ít được đề cập.

Theo bác sĩ Hoàng, dữ liệu cho thấy có tới 84,8% nội dung liên quan đến thẩm mỹ trên TikTok được tạo ra bởi những người không phải bác sĩ. Điều này khiến người xem, đặc biệt là giới trẻ, gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thông tin chuyên môn và nội dung mang tính quảng cáo hoặc cá nhân. Đáng lo ngại hơn, các thông điệp có sức thuyết phục cao lại thường thiếu bằng chứng khoa học, dễ dẫn đến những quyết định làm đẹp thiếu cân nhắc.

“Các thông điệp trên mạng xã hội thường có tính thuyết phục cao, nhưng lại thiếu cơ sở khoa học. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi đối tượng tiếp cận chủ yếu là người trẻ”, bác sĩ Hoàng nhận định.

Việc tiếp cận thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến những quyết định làm đẹp thiếu an toàn. Trong nhiều trường hợp, người dùng tin vào các nội dung lan truyền mà không kiểm chứng, từ đó lựa chọn các cơ sở không đảm bảo hoặc thực hiện các thủ thuật không phù hợp.

Bác sĩ Hoàng cho rằng đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn liên quan đến đạo đức trong truyền thông. Khi nội dung làm đẹp được sản xuất và lan truyền theo hướng thương mại hóa, yếu tố an toàn dễ bị xem nhẹ.

Trước thực trạng này, ngành y tế khuyến nghị cần tăng cường kiểm soát nội dung trên các nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục để giúp người dân hiểu đúng về thẩm mỹ nội khoa.

Biến chứng vẫn là nỗi lo

Theo bác sĩ Hoàng, để phát triển bền vững, thẩm mỹ nội khoa cần quay trở lại với nền tảng cốt lõi là y học dựa trên bằng chứng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi can thiệp phải được chỉ định đúng, thực hiện đúng kỹ thuật và theo dõi chặt chẽ.

Một yếu tố quan trọng khác là cá thể hóa điều trị. Nghiên cứu trên 73 bệnh nhân cho thấy mức độ đáp ứng điều trị có sự khác biệt rõ rệt, với 36% phản ứng cao, 32% trung bình và 33% thấp. Điều này cho thấy không có một phương pháp nào phù hợp với mọi người.

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ cũng là yếu tố được chú trọng. Số liệu năm 2025 cho thấy mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt 100%, ngoại trú đạt 99,89%, với phần lớn người bệnh sẵn sàng quay lại và giới thiệu dịch vụ.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh các cơ sở y tế cần chuyển đổi tư duy từ “điều trị” sang “chăm sóc toàn diện”, lấy trải nghiệm người bệnh làm trung tâm. Đồng thời, các cơ sở y tế cần xây dựng đội ngũ nhân viên trở thành những “đại sứ thương hiệu”.

Bên cạnh những lợi ích, thẩm mỹ nội khoa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được thực hiện đúng cách. Trong đó, tắc mạch do tiêm chất làm đầy (filler) là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất.

Biến chứng khi tiêm filler vẫn là nỗi lo lắng của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Theo ThS.BS Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, đây là biến chứng hiếm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng như hoại tử da, để lại sẹo vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến mù hoặc tai biến mạch máu não.

Y văn thế giới đã ghi nhận hơn 500 trường hợp mù liên quan đến filler tính đến năm 2023. Tại Việt Nam, các ca tai biến cũng không còn hiếm gặp, đặc biệt tại các cơ sở không đảm bảo chuyên môn.

Nguyên nhân chính đến từ đặc điểm giải phẫu phức tạp của hệ mạch máu vùng mặt. Những vùng như gian mày, mũi, trán hay quanh hốc mắt có nguy cơ cao xảy ra biến chứng nếu kỹ thuật không chính xác.

Biến chứng tắc mạch có thể xảy ra ngay sau tiêm hoặc trong vài giờ. Đối với biến chứng liên quan đến mắt, triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 10 phút đầu.

“Thời gian vàng để cứu thị lực chỉ kéo dài từ 60 đến 90 phút. Nếu chậm trễ, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là rất cao”, bác sĩ Huy cho biết.

Bác sĩ Huy chia sẻ tiêm filler là một thủ thuật y khoa, đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn và được đào tạo bài bản. Việc lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có kinh nghiệm là yếu tố quyết định đến an toàn.

Ngoài ra, người dân cần được thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện, đặc biệt nếu có bệnh lý nền hoặc tiền sử can thiệp vùng mặt.

“Yếu tố quyết định an toàn không nằm ở giá rẻ hay quảng cáo hấp dẫn, mà ở chuyên môn và khả năng xử trí biến chứng của bác sĩ”, bác sĩ Huy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thẩm mỹ nội khoa tiếp tục phát triển mạnh, việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi người dùng ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng số, việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của nội dung là yếu tố then chốt.