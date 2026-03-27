4 thói quen bào mòn sức khỏe, gây bệnh tuyến tiền liệt ở đàn ông

Nhịn tiểu, ngồi lâu, uống rượu bia quá mức hoặc sinh hoạt tình dục không điều độ là những thói quen của nam giới có thể gây nguy hiểm cho tuyến tiền liệt, ảnh hưởng chức năng tình dục.

Tuyến tiền liệt là cơ quan sinh dục đặc trưng của nam giới, không chỉ tham gia điều hòa chức năng sinh sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiết niệu.

Tuy nhiên, do vị trí đặc biệt và cấu trúc khá nhạy cảm, nhiều thói quen của nam giới tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hàng ngày lại có thể liên tục kích thích tuyến tiền liệt, dẫn đến các vấn đề như viêm, phì đại. Nếu bỏ qua lâu dài, tình trạng này thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng tình dục và tiết niệu.

Dưới đây là 4 thói quen của nam giới gây hại cho tuyến tiền liệt, nếu thường xuyên mắc phải nên sớm điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe của mình, theo Sohu.

Ngồi lâu, ít vận động

Nam giới hiện đại thường do công việc hoặc giải trí mà hình thành thói quen ngồi lâu, ít vận động. Khi ngồi nhiều, vùng xương chậu bị chèn ép, tuần hoàn máu ở tuyến tiền liệt bị cản trở, các chất chuyển hóa tích tụ không được đào thải kịp thời. Điều này gây kích thích niêm mạc tuyến tiền liệt, dẫn đến sung huyết, phù nề và tăng nguy cơ viêm trong thời gian dài.

Đặc biệt, nếu tư thế ngồi sai hoặc ghế quá cứng, cảm giác chèn ép càng rõ rệt và lớn hơn. Về lâu dài, điều này còn có thể gây phì đại tuyến tiền liệt, xuất hiện các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu gấp.

Cách khắc phục: Cứ ngồi 40-60 phút nên đứng dậy vận động nhẹ nhàng 5-10 phút, thực hiện các động tác như squat, nhón gót chân để thúc đẩy tuần hoàn máu ở vùng chậu, giảm áp lực cho tuyến tiền liệt.

Ăn cay, uống rượu bia quá mức

Thực phẩm cay và rượu bia đều có thể kích thích sự giãn nở và tắc nghẽn các mạch máu ở tuyến tiền liệt, làm nặng thêm phản ứng viêm. Điều này đặc biệt đúng đối với người đã có vấn đề về tuyến tiền liệt, các yếu tố này khiến triệu chứng trầm trọng hơn.

Rượu bia còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, chuyển hóa, làm suy giảm miễn dịch, khiến tuyến tiền liệt dễ bị vi khuẩn tấn công. Uống rượu bia trong thời gian dài với số lượng lớn còn có thể đẩy nhanh quá trình phì đại tuyến tiền liệt và gây khó tiểu.

Cách khắc phục: Nên ăn uống thanh đạm, hạn chế đồ cay nóng và kích thích, kiểm soát lượng rượu bia - tốt nhất là không uống.

Thường xuyên nhịn tiểu

Nhiều nam giới vì bận rộn hoặc ngại đứng dậy nên thường xuyên nhịn tiểu. Việc tích tụ nước tiểu lâu trong bàng quang khiến bàng quang căng to và giãn dần, chèn ép tuyến tiền liệt. Đồng thời, vi khuẩn trong nước tiểu có thể đi ngược dòng, gây nhiễm trùng tuyến tiền liệt, dẫn đến viêm nhiễm.

Nhịn tiểu quá lâu còn làm rối loạn chức năng cơ thắt niệu đạo, ảnh hưởng đến khả năng bài tiết bình thường của tuyến tiền liệt. Điều này làm tình trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn cục bộ, dần dần gây hại cho sức khỏe tuyến tiền liệt.

Cách khắc phục: Dù bận rộn đến đâu, hãy đi tiểu đúng lúc, tránh nhịn tiểu quá một giờ. Ngoài ra, uống đủ nước và đi tiểu thường xuyên để làm sạch niệu đạo, giảm sự phát triển của vi khuẩn.

Sinh hoạt tình dục không điều độ

Đời sống tình dục có liên quan mật thiết đến sức khỏe tuyến tiền liệt. Quan hệ tình dục quá mức có thể dẫn đến tắc nghẽn và phù nề tuyến tiền liệt tái phát, sung huyết trong thời gian dài, làm giảm sức đề kháng tại chỗ và dễ gây viêm.

Ngược lại, kiêng khem quá lâu cũng khiến dịch tuyến tiền liệt không được bài tiết, tích tụ trong ống tuyến, gây sung huyết và tăng nguy cơ viêm. Ngoài ra, quan hệ không an toàn có thể đưa vi khuẩn vào cơ thể, gây nhiễm trùng tuyến tiền liệt.

Cách khắc phục: Nam giới trưởng thành nên duy trì đời sống tình dục điều độ, điều chỉnh tần suất phù hợp với độ tuổi và thể trạng, đồng thời chú ý vệ sinh và quan hệ tình dục an toàn.

Các bệnh lý tuyến tiền liệt giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhưng nếu bị kích thích lâu dài bởi các thói quen xấu, nó có thể tiến triển thành viêm tuyến tiền liệt mạn tính, phì đại tuyến tiền liệt, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng tình dục và khả năng sinh sản.

Ngoài việc tránh 4 thói quen trên, nam giới nên:

Giữ ấm cơ thể trong sinh hoạt hàng ngày, tránh để vùng chậu bị lạnh.

Tập thể dục vừa phải để tăng sức đề kháng.

Khám tuyến tiền liệt định kỳ, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, nên kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.