Dấu hiệu sớm cảnh báo mãn dục ở nam giới

Thời kỳ mãn dục ở nam giới đề cập đến quá trình sản xuất hormone testosterone chậm lại hoặc dừng lại. Tình trạng này gây ra nhiều triệu chứng khó chịu nhưng âm thầm nên dễ bị bỏ qua.

Testosterone là hormone sinh dục nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì nhiều đặc điểm thể chất của nam giới như ham muốn tình dục, sản xuất tinh trùng, khối lượng cơ bắp - sức mạnh, phân bổ lượng chất béo và khối lượng xương.

Suy giảm testosterone thường bị hiểu đơn giản là mãn dục ở nam giới. Tuy nhiên, hormone này thực tế ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều chức năng trong cơ thể, từ sức mạnh cơ bắp, mật độ xương cho đến tâm trạng, trí nhớ và quá trình trao đổi chất. Khi nồng độ testosterone giảm xuống, những thay đổi không chỉ dừng lại ở một khía cạnh mà lan rộng ra toàn bộ sức khỏe.

Suy giảm testosterone bắt đầu từ khi nào?

Theo India Times, tiến sĩ Hetashvi Gondaliya, chuyên khoa Tiểu đường & Nội tiết, Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ), cho biết ở nam giới khỏe mạnh, testosterone thường bắt đầu giảm dần từ khoảng 35-40 tuổi, với tốc độ trung bình khoảng 1% mỗi năm. Hiện tượng này thường được đề cập trong y văn là mãn dục ở nam giới hoặc suy giảm testosterone theo tuổi tác.

Sự suy giảm này ban đầu thường rất nhẹ, diễn ra âm thầm và không phải ai cũng nhận ra ngay. Mức độ testosterone rất khác nhau ở mỗi người. Do đó, một số nam giới vẫn duy trì mức testosterone cao ngay cả ở tuổi già, trong khi người khác có thể xuất hiện triệu chứng ở độ tuổi trẻ hơn.

Nếu mức testosterone giảm xuống dưới mức bình thường theo độ tuổi, đặc biệt là khi kết hợp với các vấn đề sức khỏe khác, các triệu chứng lâm sàng sẽ trở nên khá rõ ràng.

Những dấu hiệu sớm dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Hetashvi Gondaliya cho biết ở giai đoạn đầu, các biểu hiện của suy giảm testosterone thường không rõ ràng và rất dễ bị nhầm lẫn với tác động của căng thẳng hoặc lão hóa tự nhiên.

Nhiều nam giới có thể cảm thấy mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, giảm ham muốn tình dục hoặc đôi khi gặp vấn đề về cương dương. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu năng lượng, giảm động lực làm việc, dễ cáu gắt hoặc khó tập trung. Một số thay đổi về thể chất cũng xuất hiện như tích tụ mỡ vùng bụng, giảm sức mạnh cơ bắp và khó phát triển cơ dù vẫn tập luyện đều đặn.

Những dấu hiệu này thường bị bỏ qua hoặc đổ lỗi cho lối sống, căng thẳng, thiếu ngủ hoặc tuổi tác.

Tuy nhiên, suy giảm testosterone không chỉ ảnh hưởng đến sinh lý mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe tổng thể. Theo bác sĩ Gondaliya, nồng độ hormone thấp có liên quan đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn, đặc biệt là vùng bụng, và giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Do đó, những người này dễ bị tăng cân và phát triển tình trạng kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hormone testosterone đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ bắp vì nó hỗ trợ tổng hợp proteine cơ. Khi nồng độ testosterone thấp, nó dẫn đến giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Nếu testosterone duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, nó không chỉ có thể gây loãng xương mà còn làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương.

Do các triệu chứng không đặc hiệu và diễn tiến chậm, nhiều người không nhận ra mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe này với hormone.

Vì sao nhiều người không phát hiện sớm?

Một trong những nguyên nhân chính là nhận thức còn hạn chế. Sức khỏe nam giới thường chỉ được chú ý khi có vấn đề rõ ràng, trong khi các rối loạn nội tiết lại ít được bàn đến.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý và xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Những vấn đề như giảm ham muốn, mệt mỏi kéo dài hay thay đổi cảm xúc thường bị xem nhẹ hoặc ngại chia sẻ. Điều này khiến nhiều người không đi khám hoặc xét nghiệm sớm.

Thêm vào đó, nhiều người cho rằng việc testosterone giảm theo tuổi là "bình thường" nên không cần can thiệp, dù thực tế điều này vẫn có thể gây ảnh hưởng sức khỏe đáng kể.

Chế độ ăn uống, giấc ngủ và mức độ căng thẳng đều có tác động trực tiếp đến việc sản xuất testosterone. Thiếu dinh dưỡng, ngủ kém, stress kéo dài, hút thuốc, uống rượu hoặc béo phì đều có thể làm giảm nồng độ hormone này. Ngược lại, chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên có thể hỗ trợ duy trì mức testosterone ổn định.