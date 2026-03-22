Dấu hiệu nhận biết sớm hội chứng thận hư

Nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị đúng cách hội chứng thận hư đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hội chứng thận hư là một trong những bệnh lý thận thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở trẻ em và người trưởng thành trẻ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài của người bệnh.

Nguyên nhân gây hội chứng thận hư

Hội chứng thận hư, trước đây còn được gọi là "thận hư nhiễm mỡ", là một hội chứng lâm sàng - cận lâm sàng xuất hiện khi cầu thận bị tổn thương. Cầu thận có vai trò lọc máu, giữ lại protein cần thiết và đào thải các chất cặn bã qua nước tiểu. Khi cấu trúc này bị tổn thương, protein bị mất qua nước tiểu với số lượng lớn, kéo theo hàng loạt rối loạn trong cơ thể.

Các đặc trưng điển hình của hội chứng thận hư gồm: phù toàn thân, protein niệu cao, giảm protein máu (đặc biệt là albumin), tăng lipid máu và đôi khi có hiện tượng đái ra mỡ.

Hội chứng thận hư có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, được chia thành hai nhóm chính:

Nguyên phát: Là các bệnh lý xuất phát trực tiếp từ cầu thận như bệnh cầu thận tối thiểu, xơ hóa cầu thận khu trú từng vùng…

Thứ phát: Do các bệnh lý toàn thân hoặc yếu tố bên ngoài gây tổn thương cầu thận, bao gồm:

Các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống

Bệnh chuyển hóa như đái tháo đường

Nhiễm khuẩn, nhiễm virus, ký sinh trùng

Ung thư

Tác dụng phụ của một số loại thuốc

Hội chứng thận hư là bệnh lý thận phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi.

Việc xác định chính xác nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Dấu hiệu nhận biết hội chứng thận hư

Triệu chứng của hội chứng thận hư khá điển hình, tuy nhiên ở giai đoạn đầu có thể dễ bị bỏ qua. Người bệnh cần chú ý những biểu hiện sau:

Phù - dấu hiệu đặc trưng nhất

Phù gặp ở hầu hết bệnh nhân. Ban đầu, phù thường xuất hiện ở vùng mặt (đặc biệt là ở mí mắt) và hai chi dưới. Sau đó, tình trạng phù có thể lan rộng ra toàn thân, gây tăng cân nhanh bất thường.

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện:

Tràn dịch màng phổi gây khó thở

Tràn dịch màng bụng (cổ trướng)

Tràn dịch màng tim

Phù cơ quan sinh dục

Người bệnh thường đi tiểu ít hơn bình thường, nước tiểu có thể sủi bọt do lượng protein cao. Một số trường hợp có thể kèm theo tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Hội chứng thận hư tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng như:

Tắc mạch (huyết khối) do tình trạng tăng đông máu

Nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch

Suy thận cấp hoặc mạn tính

Rối loạn lipid máu kéo dài, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Vì vậy, việc theo dõi và điều trị lâu dài là rất cần thiết.

Điều trị hội chứng thận hư

Điều trị hội chứng thận hư gồm hai hướng chính: điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân.

Điều trị triệu chứng

Giảm phù: sử dụng thuốc lợi tiểu; trường hợp nặng có thể cần truyền albumin hoặc lọc máu hỗ trợ.

Dự phòng huyết khối: một số bệnh nhân cần dùng thuốc chống đông.

Kiểm soát huyết áp và mỡ máu.

Điều trị đặc hiệu

Hội chứng thận hư nguyên phát: thường sử dụng corticoid (như Prednisolon), có thể phối hợp thuốc ức chế miễn dịch.

Hội chứng thận hư thứ phát: điều trị đồng thời bệnh nền gây tổn thương thận.

Đây là bệnh mạn tính, dễ tái phát, do đó người bệnh cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Dinh dưỡng và lối sống phòng ngừa biến chứng thận hư

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và phòng ngừa biến chứng. Người bệnh cần lưu ý:

Bổ sung đạm hợp lý: khoảng 0,8 - 1g/kg/ngày, điều chỉnh theo mức độ mất protein và chức năng thận.

Ưu tiên chất béo lành mạnh: dầu thực vật, hạn chế mỡ động vật.

Tăng cường rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ.

Sử dụng thực phẩm giàu canxi như sữa, tôm, cua, cá, đậu nành.

Cần hạn chế:

Đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn.

Thực phẩm nhiều muối, đặc biệt khi có phù.

Đường và đồ ngọt.

Thực phẩm giàu kali nếu có suy thận (chuối, cam, quýt…).

Lượng nước uống cần được điều chỉnh theo từng cá nhân: khi bị phù nên hạn chế nước; khi không phù, uống theo nhu cầu, dựa trên lượng nước tiểu trong ngày.

Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh:

Tránh gắng sức quá mức nhưng vẫn nên vận động nhẹ nhàng.

Không nằm lâu một chỗ để giảm nguy cơ huyết khối.

Theo dõi cân nặng và lượng nước tiểu hàng ngày.

Giữ vệ sinh cá nhân để phòng nhiễm trùng, đặc biệt là da và đường hô hấp.

Tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tóm lại: Hội chứng thận hư là bệnh lý mạn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người bệnh không nên chủ quan trước các dấu hiệu như phù, tiểu ít hay mệt mỏi kéo dài.

Việc tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn hợp lý và theo dõi sức khỏe định kỳ sẽ giúp hạn chế tái phát, phòng ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù tăng nhanh, tiểu ít, sốt hoặc tăng huyết áp, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.