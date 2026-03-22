Cách uống cà phê giúp gan thải độc hiệu quả hơn

Cà phê được coi là một trong những loại đồ uống có lợi cho gan nhưng nhiều người vẫn chưa rõ tác dụng của cà phê với sức khỏe gan và cách uống cà phê như thế nào tốt cho gan nhất.

Gan giống như một "nhà máy đa năng" của cơ thể: nó vừa xử lý dinh dưỡng, vừa lọc chất độc lại vừa sản xuất các protein quan trọng để duy trì sự sống.

Tác dụng của cà phê đối với sức khỏe lá gan

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống cà phê thường xuyên rất có lợi cho gan. Tác dụng này là do các hợp chất hoạt tính sinh học của cà phê, đặc biệt là caffeine, polyphenol và diterpene. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống xơ hóa, điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, do đó làm chậm quá trình tiến triển của tổn thương gan, giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Nghiên cứu cũng cho thấy, cà phê có tác dụng giảm độ cứng của gan và bảo vệ nồng độ men gan ở những người mắc và không mắc bệnh gan, những người nghiện rượu mạn tính.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AICR), một số hợp chất trong cà phê đã được nghiên cứu bao gồm:

Acid chlorogenic: Chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm.

Acid quinic: Một hóa chất thực vật góp phần tạo nên vị chua của cà phê. Nó là tiền chất để tạo ra acid chlorogenic.

N-methylpyridinium: Một hợp chất được tạo ra trong quá trình rang hạt cà phê có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa.

Kahweol và cafestol: Hai hợp chất có đặc tính chống viêm và chống ung thư.

Những hợp chất này có thể giúp giảm tổn thương DNA, chống viêm và có khả năng thúc đẩy quá trình tự hủy của các tế bào bị tổn thương. Từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư.

Khi uống cà phê nên chú ý khả năng dung nạp của bản thân.

Một báo cáo của Tổ chức Gan của Anh cũng cho biết, thường xuyên uống một lượng cà phê vừa phải có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư gan. Cà phê cũng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan khác bao gồm xơ hóa (mô sẹo tích tụ trong gan) và xơ gan.

Dù tốt cho gan nhưng không phải cứ uống thật nhiều cà phê là tốt và cách pha chế một ly cà phê tốt cho gan cũng rất quan trọng.

Cách uống cà phê có lợi cho gan nhất

Liều lượng phù hợp

Theo các chuyên gia y tế, đồ uống chứa caffeine có lợi nếu dùng với lượng vừa phải. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách gây nhiều phản ứng không tốt cho sức khỏe như: mất ngủ, nhịp tim nhanh, lo lắng, bồn chồn…

Hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra mức 400 mg caffeine cho người trưởng thành. Nghĩa là người lớn không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine, tương đương 4 - 5 tách cà phê mỗi ngày.

Đối với trẻ em, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị thanh thiếu niên (từ 12 - 18 tuổi) nên hạn chế lượng tiêu thụ ở mức 100mg mỗi ngày và trẻ em dưới 12 tuổi nên tránh hoàn toàn caffeine.

Chú ý khả năng dung nạp của mỗi cá nhân

Không phải tất cả đều dung nạp caffeine giống nhau, do đó những người không tiêu thụ được caffeine, người có sức khỏe kém và những người có bệnh lý... nên chú ý phản ứng của cơ thể khi uống cà phê. Nếu có các dấu hiệu như: hồi hộp, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa, lo lắng hoặc mất ngủ... nên ngừng hoặc giảm lượng tiêu thụ.

Caffeine có thể ảnh hưởng đến cơ thể trong vòng 6 giờ sau khi sử dụng, do đó nên tránh dùng vào buổi chiều và tối. Đối với người bị tăng huyết áp hoặc các vấn đề về tim nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng caffeine.

Nên uống cà phê kèm nước lọc

Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ có thể khiến cơ thể mất nước. Gan cần nước để thực hiện quá trình đào thải độc tố hiệu quả. Vì vậy khi uống cà phê nên uống thêm một ly nước lọc để giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Tránh uống cà phê khi bụng đói vì có thể gây kích ứng dạ dày.

Cà phê chứa các chất chống oxy hóa có lợi cho chức năng gan.

Cách pha chế ly cà phê tốt cho sức khỏe

Ưu tiên cà phê nguyên chất: Nên sử dụng cà phê rang xay tự nhiên thay vì cà phê hòa tan 3 trong 1 thường chứa nhiều hương liệu, đường và chất bảo quản.

Hạn chế thêm đường, sữa: Việc thêm quá nhiều sữa đặc, đường hay kem béo sẽ vô tình nạp một lượng lớn đường và chất béo bão hòa vào cơ thể. Điều này có thể gây tác dụng ngược, làm trầm trọng hơn tình trạng đái tháo đường và gan nhiễm mỡ.