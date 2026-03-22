Điều gì xảy ra khi không lấy cao răng?

Lấy cao răng là bước cần thiết để làm sạch những mảng bám tích tụ lâu ngày mà việc chải răng không thể loại bỏ.

Đánh răng đều đặn mỗi ngày giúp làm sạch bề mặt, nhưng không thể loại bỏ hết những gì tích tụ lâu ngày trong khoang miệng. Mảng bám theo thời gian sẽ cứng lại thành cao răng, bám chặt vào răng và len xuống dưới nướu, những vị trí mà bàn chải khó chạm tới. Vì vậy, chỉ vệ sinh hàng ngày là chưa đủ, việc lấy cao răng định kỳ là bước cần thiết để làm sạch sâu và giữ răng nướu ổn định lâu dài.

Vì sao nên lấy cao răng?

Theo Healthline, sau mỗi bữa ăn, trong khoang miệng luôn hình thành một lớp mảng bám mỏng. Nếu không được làm sạch kỹ, lớp này sẽ dần cứng lại thành cao răng, bám chặt vào bề mặt răng và lan xuống dưới nướu.

Điều đáng nói là cao răng không chỉ là “cặn bẩn” đơn thuần. Đây là nơi vi khuẩn sinh sôi, giải phóng các chất gây viêm khiến nướu sưng đỏ, dễ chảy máu và dần tách khỏi răng. Khi khoảng cách giữa răng và nướu mở rộng, các “túi nướu” hình thành, tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp tục trú ẩn sâu hơn, tạo thành một vòng lặp khó tự kiểm soát.

Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ nướu bị tổn thương mà cả xương và mô nâng đỡ răng cũng bị ảnh hưởng. Răng có thể trở nên lung lay, xô lệch, thậm chí mất răng. Đây là lý do bệnh nha chu được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trưởng thành.

Không phải ai cũng nhận ra sớm tình trạng. Nhiều người chỉ thấy nướu hơi chảy máu khi đánh răng, hơi thở có mùi, hoặc cảm giác ê nhẹ nhưng thường bỏ qua. Trong khi đó, bệnh vẫn âm thầm tiến triển. Chính vì vậy, việc lấy cao răng định kỳ không chỉ giúp làm sạch mà còn là cách “cắt đứt” môi trường sống của vi khuẩn, ngăn bệnh tiến xa hơn. Đồng thời, đây cũng là dịp để nha sĩ kiểm tra, phát hiện sớm những thay đổi bất thường trong khoang miệng.

Khi nào nên lấy cao răng

Theo Medical News Today, bạn nên lấy cao răng định kỳ khoảng 6 tháng/lần nếu răng miệng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu trong khoang miệng xuất hiện những thay đổi như nướu dễ chảy máu khi đánh răng, hơi thở có mùi kéo dài, nướu sưng hoặc đau nhẹ, bạn nên đi kiểm tra sớm hơn.

Một số dấu hiệu khác như ê răng, chân răng lộ rõ hoặc thức ăn thường xuyên mắc ở kẽ răng cũng cho thấy cao răng có thể đã tích tụ nhiều và cần được xử lý. Việc lấy cao răng lúc này giúp làm sạch những vị trí mà việc vệ sinh hàng ngày không xử lý được, đồng thời hạn chế nguy cơ viêm nướu tiến triển nặng hơn.

Trong quá trình điều trị, nha sĩ sẽ làm sạch toàn bộ cao răng trên bề mặt răng và trong các túi nướu. Sau đó, phần chân răng được làm nhẵn để hạn chế vi khuẩn bám trở lại và hỗ trợ nướu phục hồi. Nếu cần, bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc kháng khuẩn hoặc kháng sinh để giảm nguy cơ nhiễm trùng và giúp quá trình lành thương diễn ra thuận lợi hơn.