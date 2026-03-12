Cao răng không chỉ làm răng ố vàng, mất thẩm mỹ mà còn là nguyên nhân gây viêm lợi, hôi miệng và nhiều vấn đề răng miệng khác.

Cao răng hình thành do mảng bám tích tụ lâu ngày trên bề mặt răng. Nếu không được làm sạch đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến viêm lợi và bệnh nha chu.

Nhiều người vì ngại đến nha khoa nên tìm cách lấy cao răng tại nhà, nhưng liệu phương pháp này có thực sự an toàn và hiệu quả? Nên lấy cao răng bao lâu một lần?

Cao răng là gì?

Cao răng thực chất là mảng bám thức ăn tích tụ lâu ngày trên bề mặt của thân chân răng. Lâu dần những chất khoáng có trong nước bọt sẽ khoáng hóa những mảng bám này và tạo ra một cấu trúc cứng và bám chắc vào bề mặt thân chân răng.

Có nên lấy cao răng không? Lấy cao răng có tốt không? Khi cao răng tồn tại trong miệng một thời gian, không được lấy cao răng, làm sạch hay vệ sinh kịp thời sẽ trở thành mô trường lý tưởng cho vi khuẩn trú ngụ. Đây là những vi khuẩn gây ra các vấn đề về răng miệng như hôi miệng, chảy máu chân răng thậm chí có thể dẫn đến các biến chứng gây ảnh hưởng đến cấu trúc nâng đỡ của răng bao gồm: xương ổ răng, dây chằng quanh răng. Những tình trạng này nếu không xử lý sẽ dẫn đến bệnh lý liên quan đến nha chu viêm quanh răng khiến răng lung lay, mất răng sớm.

Cách hạn chế cao răng tại nhà

Bác sĩ Phương cho biết cao răng có đặc điểm là bám rất chắc và bạn không thể tự vệ sinh được. Vì vậy bạn có thể áp dụng những cách sau để lấy cao răng tại nhà, hạn chế các mảng bám cao răng:

Vệ sinh răng miệng thường xuyên, đánh răng tối thiểu 2 lần mỗi ngày. Chỉ cần bạn bỏ đánh răng 1 ngày, các mảng bám thức ăn sẽ có cơ hội để tích tụ và khoáng hóa.

Lựa chọn chế độ ăn nhai hợp lý cũng là cách để lấy cao răng. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp vệ sinh răng miệng một cách tự nhiên.

Hạn chế thức ăn có độ bám dính cao như socola, đường, cà phê, trà, thuốc lá….

Có nhiều người thường dùng chanh, baking soda… để lấy cao răng tại nhà tuy nhiên nếu không sử dụng đúng cách có thể gây phản tác dụng. Những hoạt chất này nếu sử dụng thường xuyên sẽ khiến tính axit trong môi trường miệng tăng lên dẫn đến tổn hại bề mặt men răng, mòn răng thậm chí tiêu chân răng. Do vậy khi sử dụng những phương pháp này bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Cao răng khi để lâu có thể gây ra các tác hại về sức khỏe răng miệng nếu không được xử lý đúng cách và kịp thời. Vì vậy bên cạnh việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, bạn nên sử dụng thêm nước súc miệng, chỉ nha khoa để hạn chế hình thành mảng bám.

Nên lấy cao răng định kỳ từ 6-12 tháng/lần.

Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế và tổ chức nha khoa trên thế giới và ở Việt Nam, người dân nên lấy cao răng định kỳ từ 6-12 tháng/lần.

Lấy cao răng có đau không?

Đây là câu hỏi khá nhiều người thắc mắc. Bác sĩ Phương cho biết lấy cao răng là một thủ thuật đơn giản. Khi thực hiện có thể gây khó chịu hoặc đau cho người bệnh tùy vào từng trường hợp.

Bác sĩ Phương giải thích thêm với những người vệ sinh răng miệng đúng cách, lấy cao răng thường xuyên thì tổ chức mảng bám chỉ nằm ở trên bề mặt thân răng lúc này nếu lấy cao răng sẽ không gây đau. Còn những bệnh nhân bị viêm quanh chân răng hay viêm lợi sẽ cần can thiệp kỹ hơn nếu cần thiết người bệnh sẽ được gây tê khi làm thủ thuật.

Nếu thực hiện lấy cao răng định kỳ sẽ không gây đau đớn vì đây là thủ thuật sang chấn tối thiểu. Sau khi thực hiện người bệnh thường có cảm giác thoải mái và vệ sinh, ăn nhai thoải mái sau 1-2 tiếng.