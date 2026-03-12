Chăm da thế nào khi liên tục thức khuya, ăn uống thất thường?

Trong những ngày phải thức khuya, ăn nhiều đồ dầu mỡ khiến làn da nhanh chóng xuống cấp, dễ nổi mụn, kích ứng và tái phát các bệnh da mạn tính.

Rửa mặt nhẹ nhàng giúp da hồi phục sau những ngày ăn uống thất thường. Ảnh: Allure.

Những dịp nghỉ dài ngày thường là thời điểm nhiều người tham gia các buổi gặp gỡ, tiệc tùng kéo dài. Tuy nhiên, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn với thói quen ngủ muộn, ăn uống thất thường cùng việc sử dụng nhiều rượu bia có thể khiến làn da bị ảnh hưởng rõ rệt chỉ sau vài ngày.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Thơ, Trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, da là cơ quan phản ứng sớm trước sự rối loạn nhịp sinh học. Việc thiếu ngủ làm suy giảm quá trình tái tạo tế bào, giảm khả năng phục hồi của hàng rào bảo vệ da và gia tăng stress oxy hóa. Hệ quả là da xỉn màu, kém đàn hồi, dễ nhạy cảm và chậm hồi phục khi tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài như nắng, bụi, mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và việc sử dụng rượu bia cũng có thể làm tăng tiết bã nhờn, thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể. Sự mất cân bằng này dễ dẫn đến tắc nghẽn nang lông, làm bùng phát mụn viêm hoặc khiến các bệnh da mạn tính như mụn trứng cá, viêm da tiết bã, trứng cá đỏ tái phát và trở nên nặng hơn.

"Nhiều người rơi vào tình trạng da vừa dầu vừa khô, tăng tiết nhờn nhưng vẫn bong tróc, khô rát do hàng rào bảo vệ bị tổn thương", bác sĩ Thơ cho biết.

Trước tình trạng da xuống cấp, không ít người vội vàng “cấp cứu” bằng cách sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm chăm sóc da, thử mỹ phẩm mới hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh. Tuy nhiên, khi da đang trong trạng thái nhạy cảm, việc tác động quá mức có thể làm tình trạng viêm và kích ứng trầm trọng hơn, thậm chí gây viêm da tiếp xúc hoặc viêm da kích ứng.

Các bữa tiệc cuối năm thường không thể thiếu những món ăn chứa nhiều dầu mỡ khiến làn da tăng tiết bã nhờn. Ảnh: G.

Bác sĩ Thơ khuyến cáo nguyên tắc quan trọng trong giai đoạn này là ưu tiên ổn định và phục hồi chức năng sinh lý tự nhiên của da. Quy trình chăm sóc nên được tối giản, tập trung vào làm sạch dịu nhẹ, duy trì độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ. Việc kiểm soát bã nhờn và mụn cần thực hiện khoa học, tránh tự ý sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Song song với chăm sóc bên ngoài, điều chỉnh lối sống đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi. Ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, uống đủ nước và tăng cường rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa giúp cải thiện tình trạng da từ bên trong. Đây là giải pháp bền vững hơn so với các biện pháp làm đẹp cấp tốc.

Người dân nên thăm khám chuyên khoa da liễu khi xuất hiện các dấu hiệu như mụn viêm bùng phát nhanh, da đỏ rát kéo dài, bong tróc nhiều hoặc khi các bệnh da mạn tính tái phát khó kiểm soát. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi.