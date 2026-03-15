Dấu hiệu đến lúc cần lấy cao răng

Cao răng hình thành khi bạn không vệ sinh răng miệng đúng cách. Nếu không được loại bỏ, cao răng có thể gây bệnh nướu, sâu răng và nhiều vấn đề răng miệng khó chịu khác.

Cao răng, hay còn gọi là vôi răng, là mảng bám răng đã cứng lại. Nếu không vệ sinh răng miệng đúng cách, cao răng có thể tích tụ trên răng và dẫn đến bệnh nướu răng cũng như các vấn đề sức khỏe răng miệng khác.

Một khi cao răng hình thành, chỉ có nha sĩ hoặc chuyên viên vệ sinh răng miệng mới có thể loại bỏ chúng. Bạn không thể loại bỏ chúng chỉ bằng cách đánh răng và dùng chỉ nha khoa.

Dấu hiệu của cao răng

Theo Cleveland Clinic, những dấu hiệu có thể cảnh báo sự xuất hiện của cao răng bao gồm:

Các vết ố vàng, nâu hoặc đen trên răng

Hơi thở hôi (chứng hôi miệng)

Viêm nướu (nướu đỏ, sưng hoặc chảy máu)

Một lớp phủ cứng, giống lớp vỏ trên bề mặt răng

Cao răng thường có mùi khó chịu. Nó cũng có thể tạo ra các túi nhỏ hình thành giữa răng và nướu. Vi khuẩn và vụn thức ăn dễ bị mắc kẹt ở đó, dẫn đến hôi miệng hoặc vị khó chịu trong miệng.

Nguyên nhân gây cao răng

Nếu bạn không thường xuyên loại bỏ mảng bám trên răng, nó có thể dần hình thành cao răng. Vì vậy, cao răng thường là kết quả của việc vệ sinh răng miệng kém. Bạn dễ bị mảng bám và cao răng hơn nếu:

Không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa thường xuyên.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm và đồ uống có đường như bánh mì, mì ống và nước ngọt.

Hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác.

Đeo niềng răng.

Bị khô miệng (xerostomia).

Nếu không loại bỏ cao răng, bạn có nguy cơ mắc các vấn đề răng miệng như viêm lợi, bệnh nướu răng, tụt nướu, sâu răng.

Cách ngăn ngừa sự hình thành mảng bám, cao răng

Theo WebMD, cách tốt nhất ngừa cao răng là ngăn mảng bám hình thành trên răng. Dưới đây là cách thực hiện:

- Đánh răng thường xuyên: Đánh răng thường xuyên, hai lần/ngày, mỗi lần 2 phút với kem đánh răng có chứa fluoride. Sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm và kích thước nhỏ vừa với miệng. Nhớ chải sạch những vùng khó tiếp cận phía sau răng và trên răng hàm.

- Dùng bàn chải đánh răng điện: Bàn chải đánh răng điện có thể loại bỏ mảng bám tốt hơn so với bàn chải thông thường.

- Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần: Cho dù bạn đánh răng tốt đến đâu, chỉ nha khoa vẫn là cách duy nhất để loại bỏ mảng bám giữa các kẽ răng và ngăn ngừa cao răng tích tụ ở những vùng khó tiếp cận này.

- Súc miệng hàng ngày: Sử dụng nước súc miệng sát khuẩn hàng ngày để giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám.

- Hạn chế thực phẩm giàu đường và tinh bột: Vi khuẩn trong miệng tiếp xúc với những thực phẩm này sẽ tiết ra các axit có hại. Bạn không cần phải từ bỏ đồ ngọt hoặc đồ ăn vặt giữa các bữa ăn. Chỉ cần lưu ý tần suất ăn, đánh răng và uống nhiều nước trong và sau bữa ăn.

- Không hút thuốc: Những người hút thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác có nhiều khả năng bị cao răng hơn.

- Đi khám và làm sạch răng định kỳ: Đánh răng và dùng chỉ nha khoa tại nhà là điều cần thiết cho răng và nướu khỏe mạnh. Nhưng bạn vẫn cần khám và làm sạch răng định kỳ với nha sĩ. Nhiều người chỉ cần khám định kỳ hai lần/năm là đủ. Một số người khác có thể cần khám thường xuyên hơn.