4 món kích thích ăn ngon, giúp trẻ tăng chiều cao

Việc chế biến món ăn đa dạng lại giàu dinh dưỡng có thể giúp trẻ ăn uống ngon miệng, đồng thời đạt được chiều cao tối ưu và phát triển khỏe mạnh.

Để giúp trẻ đạt được chiều cao lý tưởng, bên cạnh việc tham gia thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh, việc xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất cho trẻ vừa giúp trẻ tăng cường sức khỏe tổng quan mà còn hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao vượt trội.

Dưới đây là 4 món ngon cho trẻ vừa dễ làm, vừa giàu dinh dưỡng cha mẹ có thử, theo QQ News.

Thịt bò xào bông cải xanh - bổ sắt, tăng đề kháng

Bông cải xanh được xem là "vua dinh dưỡng" trong các loại rau, với hàm lượng vitamin C còn cao hơn cà chua. Trong khi đó, thịt bò giàu protein chất lượng cao và sắt.

Kết hợp hai loại thực phẩm này cung cấp dinh dưỡng bổ sung, tăng cường thể chất, giúp trẻ có làn da khỏe mạnh và hỗ trợ phát triển chiều cao.

Nguyên liệu: 1 bông cải xanh, 150 g thịt thăn bò, tỏi băm (tùy khẩu vị), xì dầu, nước sốt, bột bắp, một chút muối, dầu ăn (tùy lượng cần dùng).

Cách làm:

Thịt bò thái lát mỏng, cắt ngang thớ thịt để thịt mềm hơn. Ướp thịt bò với xì dầu, bột bắp và một ít dầu ăn trong 15 phút.

Thái nhỏ bông cải xanh, ngâm trong nước muối 10 phút rồi rửa sạch, chần trong một phút.

Phi thơm tỏi băm, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi đổi màu.

Cho bông cải xanh vào đảo đều, nêm gia vị.

Lưu ý: Không xào thịt bò quá lâu để tránh bị dai; bông cải chỉ chần nhanh để giữ độ giòn và dinh dưỡng.

Ức gà xào ớt chuông - dễ tiêu, giúp hấp thu tốt

Thịt gà giàu protein và ít chất béo, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Trong khi đó, ớt chuông giàu vitamin C và caroten, giúp hấp thụ sắt. Món ăn này không chỉ bổ dưỡng mà còn có màu sắc hấp dẫn, bắt mắt, kích thích trẻ ăn ngon.

Nguyên liệu: 200 g ức gà, nửa quả ớt chuông đỏ, nửa quả ớt chuông vàng, vài lát gừng, xì dầu, rượu nấu ăn, bột bắp, một chút muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm:

Ức gà cắt hạt lựu, ướp với rượu nấu ăn, xì dầu, bột bắp trong 15 phút.

Ớt chuông rửa sạch, bỏ hạt và cắt thành miếng tương tự thịt gà.

Phi thơm gừng, xào sơ thịt gà đến khi chín khoảng 70-80% rồi vớt ra bát.

Cho ớt chuông vào xào trong một phút rồi đổ thịt gà vào chảo, nêm nhạt, xào lại khoảng 1 phút.

Lưu ý: Đừng thái thịt gà quá to vì lâu chín. Ớt chuông vốn đã ngọt, không nên nêm quá nhiều gia vị, tốt cho sức khỏe trẻ.

Canh cá đậu phụ và cà chua - tốt cho não, bổ canxi

Cá giàu protein và DHA - rất quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ. Đậu phụ bổ sung canxi, còn cà chua cung cấp vitamin C và lycopene. Đây là món canh có vị chua ngọt nhẹ, rất dễ ăn và kích thích vị giác.

Nguyên liệu: 200 g cá, 1 hộp đậu hũ mềm, 2 quả cà chua, vài lát gừng, hành lá thái nhỏ, muối vừa ăn, tiêu trắng, bột bắp.

Cách làm:

Cá thái lát mỏng, ướp nhẹ với chút muối, tiêu trắng, bột bắp trong 10 phút. Cà chua lột vỏ, thái hạt lựu. Đậu phụ thái thành miếng nhỏ.

Phi thơm gừng, cho cà chua vào xào trên lửa vừa cho đến khi ra nước.

Thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, cho đậu phụ vào nấu trong 3 phút.

Hạ lửa nhỏ và cho cá vào nồi, nấu trong khoảng 1-2 phút.

Nêm nếm muối và tiêu, rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Lưu ý: Không nên khuấy cá quá mạnh vì cá sẽ dễ bị nát.

Trứng hấp tôm - mềm mịn, dễ hấp thu

Trứng là thực phẩm gần như "toàn diện" về dinh dưỡng. Tôm giàu protein và kẽm - hỗ trợ tăng trưởng và miễn dịch. Món trứng hấp tôm mềm mịn, thơm ngon, dễ tiêu hóa, rất phù hợp với trẻ nhỏ.

Nguyên liệu: 3 quả trứng, 100 g tôm tươi, nước ấm, muối vừa ăn, xì dầu, dầu mè, hành lá thái nhỏ.

Cách làm:

Rửa sạch tôm, loại bỏ chỉ đen, rồi ướp với chút muối trắng và tiêu.

Đập trứng vào bát, thêm chút muối, khuấy đều. Từ từ đổ nước ấm vào trong khi đang khuấy. Lọc hỗn hợp qua rây mịn.

Hấp trứng ở lửa vừa trong 8 phút.

Sau đó cho tôm vào, tiếp tục hấp trong 3-4 phút.

Sau khi tắt bếp, rưới xì dầu, dầu mè và hành lá đã thái nhỏ lên trên.

Lưu ý: Dùng nước ấm và lọc trứng giúp bề mặt mịn hơn. Không cho tôm quá sớm để tránh chìm xuống đáy.