'Cửa sổ' cuối cùng để trẻ bứt phá 10-15 cm mỗi năm

Dậy thì là giai đoạn cuối để trẻ tăng chiều cao tối ưu. Tuy nhiên, nếu muốn con cao chuẩn trong thời điểm này, cha mẹ cần lưu ý giai đoạn "tạo đà" đó là tiền dậy thì.

Nhiều cha mẹ chỉ chú trọng chiều cao của con khi đã bước vào dậy thì, nhưng thực tế, giai đoạn tiền dậy thì mới chính là “thời điểm quyết định”. Nếu biết chăm sóc đúng cách, trẻ có thể đạt mức tăng trưởng vượt trội, thậm chí 10-15 cm mỗi năm trong giai đoạn tăng tốc.

Chiều cao của trẻ không tăng đều qua từng năm mà diễn ra theo các giai đoạn khác nhau. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ em và thanh thiếu niên phát triển theo những giai đoạn riêng biệt, vì vậy, việc theo dõi từng giai đoạn là rất quan trọng.

"Bước đệm" trước cú tăng tốc chiều cao

Trong suốt quá trình phát triển, trẻ có 3 giai đoạn tăng trưởng chính:

0-2 tuổi (tăng rất nhanh): Năm đầu tiên, trẻ có thể tăng tới khoảng 25 cm chiều cao, và thêm 10-12 cm trong năm thứ hai.

3-10 tuổi (tăng ổn định): Tăng trung bình khoảng 5-7 cm mỗi năm.

Dậy thì (tăng vọt lần cuối): Cao thêm 8-12 cm mỗi năm, có thể lên tới 10-15 cm nếu có nền tảng tốt về dinh dưỡng và lối sống.

Tiền dậy thì, thường bắt đầu ở bé gái khoảng 8-10 tuổi và bé trai khoảng 9-11 tuổi, được xem là "cửa sổ vàng" cuối cùng trước khi bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh. Đây là giai đoạn cơ thể bắt đầu có những thay đổi nội tiết ban đầu nhưng chưa bước vào dậy thì hoàn toàn.

Theo CDC, trẻ sẽ trải qua một giai đoạn gọi là tăng trưởng bứt phá ở tuổi dậy thì khi chiều cao tăng nhanh vượt trội trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, giai đoạn tiền dậy thì chính là thời điểm cơ thể chuẩn bị cho cú tăng tốc này. Hệ xương ở thời điểm này vẫn đang phát triển mạnh, đặc biệt là các sụn tăng trưởng chưa đóng, nên rất nhạy với các yếu tố như dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Nếu bỏ lỡ, trẻ có thể không đạt được tiềm năng chiều cao tối đa.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng chỉ ra tốc độ tăng trưởng phụ thuộc lớn vào thời điểm dậy thì sớm hay muộn, cũng như sự phối hợp của hormone tăng trưởng và hormone sinh dục.

Giai đoạn dậy thì trẻ có thể đạt 10-15 cm một năm nếu có nền tảng tốt về dinh dưỡng và lối sống. Ảnh: Shutterstock.

Yếu tố quyết định để trẻ "bứt phá" chiều cao

Tiền dậy thì là giai đoạn mà cha mẹ có thể can thiệp hiệu quả để tối ưu chiều cao cho con. Trước hết là yếu tố nội tiết. Khi bước vào giai đoạn này, hormone tăng trưởng và các hormone sinh dục bắt đầu gia tăng. Nếu trẻ dậy thì quá sớm, các đầu xương có thể đóng lại sớm hơn bình thường, khiến chiều cao bị "chững lại" khi trưởng thành.

Bên cạnh đó, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dinh dưỡng có thể quyết định tới 20-30% chiều cao. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ protein, canxi, vitamin D cùng các vi chất như kẽm và magiê để hỗ trợ phát triển xương. Thiếu hụt các dưỡng chất này có thể khiến tốc độ tăng trưởng bị chậm lại, thậm chí làm mất cơ hội phát triển tối ưu trong giai đoạn quan trọng này.

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ đóng vai trò không thể thay thế. Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất trong khi trẻ ngủ sâu vào ban đêm. Nếu trẻ ngủ muộn, thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc, quá trình tiết hormone sẽ bị ảnh hưởng, từ đó làm giảm tốc độ phát triển chiều cao. CDC khuyến nghị trẻ trong độ tuổi này nên ngủ 9-11 tiếng mỗi ngày và đi ngủ trước 22h để tối ưu quá trình phát triển.

CDC cũng nhấn mạnh vai trò của vận động thể chất trong việc phát triển chiều cao. Những hoạt động như bơi lội, nhảy dây hay chơi bóng rổ có thể tạo kích thích cơ học lên xương, giúp xương phát triển chiều dài tốt hơn.

Dấu hiệu trẻ bước vào giai đoạn tiền dậy thì

Theo Cleveland Clinic, trước khi tăng trưởng bứt phá, trẻ thường có một số thay đổi rõ rệt như tăng cân nhanh, tay chân dài ra hoặc thay đổi về thói quen ngủ. Ở giai đoạn sau, bé gái có thể bắt đầu phát triển ngực, trong khi bé trai có dấu hiệu vỡ giọng. Đây chính là thời điểm quan trọng để cha mẹ can thiệp kịp thời, giúp con tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng.

Các chuyên gia cảnh báo sau khi kết thúc dậy thì, sụn tăng trưởng sẽ dần đóng lại, đồng nghĩa với việc chiều cao gần như không thể cải thiện thêm. Vì vậy, tiền dậy thì được xem là "cơ hội cuối" để tác động hiệu quả đến chiều cao của trẻ. Ngược lại, nếu bỏ lỡ giai đoạn này, dù có can thiệp sau đó, hiệu quả cũng sẽ rất hạn chế.