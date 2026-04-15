Bệnh nguy hiểm đã có 4 ca không qua khỏi, Viện Pasteur TP.HCM cảnh báo

Bệnh não mô cầu có xu hướng gia tăng cục bộ tại Đông Nam Bộ với diễn tiến kịch phát gây không qua khỏi nhanh, buộc ngành y tế phải cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Ghi nhận từ hệ thống giám sát của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy trong 4 tháng đầu năm, khu vực Đông Nam Bộ xuất hiện nhiều ca bệnh rải rác trong cộng đồng. Tình trạng này có dấu hiệu gia tăng cục bộ so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tập trung tại những nơi có mật độ dân cư cao và biến động dân số lớn.

Viện Pasteur TP.HCM nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, số ca mắc có thể tiếp tục tăng cao và đe dọa bùng phát thành dịch lớn.

Qua phân tích lâm sàng, vi khuẩn gây bệnh chủ yếu thuộc nhóm huyết thanh B và C, những nhóm vốn lưu hành thường xuyên tại khu vực phía Nam. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu được ví như một cuộc chạy đua với thời gian bởi khả năng tấn công kịch phát.

Người đang khỏe mạnh có thể rơi vào trạng thái hôn mê hoặc không qua khỏi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi khởi phát sốt cao, đau đầu và nôn mửa. Ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ không qua khỏi vẫn ở mức 8-15%, trong khi 20% bệnh nhân sống sót phải chịu di chứng vĩnh viễn như điếc, liệt hoặc chậm phát triển tâm thần.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ người lành mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng chiếm tới 25% trong cộng đồng. Những người này đóng vai trò là nguồn lây âm thầm thông qua các giọt bắn đường hô hấp khi ho hoặc hắt hơi.

Trong môi trường chật chội như trường học, ký túc xá hay khu công nghiệp, vi khuẩn có khả năng phát tán rất nhanh. Trẻ em và thanh thiếu niên vẫn là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện hoặc sống trong môi trường tập trung đông người.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, ngành y tế nhấn mạnh tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả và bền vững nhất hiện nay. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn và giữ nơi ở thông thoáng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột kèm theo cứng gáy hoặc các mảng xuất huyết hình sao trên da, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.