Ca não mô cầu B từ ổ dịch Phú Quốc cấp cứu tại TP.HCM

Bé gái rơi vào nguy kịch do nhiễm não mô cầu type B, liên quan yếu tố dịch tễ từ Phú Quốc, đã được cứu sống nhờ nhập viện kịp thời và xử trí trong “thời điểm vàng”.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm màng não, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), bệnh nhi L.T.Y.V. được đưa đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Trẻ em với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói. Đáng chú ý, trên da xuất hiện các ban xuất huyết lan rộng dạng “bản đồ”, trung tâm có dấu hiệu hoại tử, dấu hiệu điển hình của nhiễm não mô cầu.

Qua khai thác dịch tễ, bệnh nhi từng tiếp xúc gần với một bạn học đã không qua khỏi trước đó do nghi nhiễm cùng loại vi khuẩn.

Kết quả xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy xác định bệnh nhi dương tính với Neisseria meningitidis type B. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết kèm viêm màng não mủ do não mô cầu.

Bệnh được ghi nhận khởi phát nhanh và diễn tiến nặng chỉ trong vòng 12 giờ. Tuy nhiên, nhờ được đưa đến viện sớm và xử trí kịp thời trong “thời điểm vàng”, bệnh nhi đã tránh được các biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan.

Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: hết sốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, kết quả xét nghiệm dịch não tủy tiến triển tốt.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiễm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong nhanh chỉ trong vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Trước nguy cơ lây lan, những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh như người thân trong gia đình hoặc bạn học cùng lớp cần được dự phòng sớm.

Cụ thể, người lớn và trẻ trên 12 tuổi có thể sử dụng một liều duy nhất 500 mg Ciprofloxacin. Trẻ dưới 12 tuổi được khuyến nghị dùng Azithromycin liều 10 mg/kg cân nặng; phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú có thể dùng Azithromycin liều duy nhất 500 mg.

Song song với việc dùng thuốc, người dân cần theo dõi sát các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, đau đầu, nổi ban để đi khám sớm, đồng thời chủ động khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Để phòng bệnh hiệu quả, tiêm vaccine là giải pháp quan trọng. Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cung cấp các vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và nhóm B. Do mỗi loại vaccine chỉ bảo vệ trước những chủng vi khuẩn nhất định, người dân được khuyến cáo tiêm đầy đủ để đạt hiệu quả phòng ngừa tối ưu.

Trước đó, chiều 19/3, đại diện Sở Y tế An Giang cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, xác định bệnh nhi T.H.N.Y. (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Dương Đông 4) không qua khỏi vào đầu tuần là do viêm não mô cầu nhóm B.

Bé Y. nhập viện vào khoảng 6h ngày 16/3 trong tình trạng tím tái, nổi ban khắp cơ thể. Theo người nhà, trước đó bé có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng gia đình nghĩ chỉ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Đến khi trẻ sốt cao, xuất hiện ban lan rộng kèm tím tái, khó thở, gia đình mới đưa đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến quá nhanh và thời điểm nhập viện đã muộn, bé không qua khỏi.