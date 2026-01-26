Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thâm tím khắp người sau bữa tiệc vì nhiễm khuẩn não mô cầu

  • Thứ hai, 26/1/2026 15:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau một ngày sốt cao, người đàn ông quê Lào Cai xuất hiện ban tím toàn thân và rơi vào sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn não mô cầu.

Người đàn ông có da niêm mạc nhợt, xuất hiện nhiều ban xuất huyết dạng tử ban ở mặt, thân mình và hai chi.

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, Đ.K.M. (52 tuổi, ởLào Cai) tham dự một đám cỗ và có ăn thịt lợn không rõ nguồn gốc, tình trạng vệ sinh. Ngày hôm sau, người đàn ông xuất hiện sốt cao tới 40°C, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế xã truyền dịch.

Sau khi về nhà, anh bắt đầu đau đầu dữ dội, đau bụng, khó thở. Tình trạng nhanh chóng nặng lên với biểu hiện kích thích, sau đó giảm dần ý thức, lơ mơ, kèm theo ban xuất huyết đỏ tím ở ngực, bụng và hai chi.

Trước diễn biến này, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn và lập tức chuyển tuyến trên với chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não, xơ gan, giảm tiểu cầu, diễn tiến tối cấp. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, an thần thở máy và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bác sĩ Trần Văn Kiên cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng: mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp 90/60 mmHg, da niêm mạc nhợt, xuất hiện nhiều ban xuất huyết dạng tử ban ở mặt, thân mình và hai chi.

Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm sâu từ 21 G/L xuống còn 13 G/L, rối loạn đông máu, suy thận cấp. Ngay lập tức, người đàn ông này được lọc máu liên tục cấp cứu và làm xét nghiệm sinh học phân tử. Kết quả Real-time PCR dịch não tủy khẳng định dương tính với Neisseria meningitidis - vi khuẩn não mô cầu, tác nhân lây truyền qua đường hô hấp.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do não mô cầu, viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, suy thận cấp, phù não trên nền xơ gan do nghiện rượu nhiều năm. Do rối loạn huyết động nặng, bệnh nhân phải duy trì thuốc vận mạch liều cao, tiên lượng rất dè dặt.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) và vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) thường bị nhầm lẫn do cùng có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết tối cấp với phản ứng viêm toàn thân dữ dội.

nguoi dan ong anh 1

Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông 52 tuổi viêm màng não do não mô cầu.

Khi xâm nhập vào máu, các vi khuẩn này gây tổn thương nội mô mạch máu, rối loạn đông máu, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và xuất hiện ban xuất huyết hoại tử đặc trưng. Trên lâm sàng, hai bệnh có biểu hiện khá tương đồng về hình thái, tuy nhiên, có thể phân biệt dựa vào đặc điểm của ban cũng như các xét nghiệm vi sinh như nuôi cấy hoặc các kỹ thuật sinh học phân tử.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp vào mùa đông - xuân, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp và có khả năng bùng phát thành dịch. Bệnh viêm màng não do não mô cầu thường khó chẩn đoán sớm và tiến triển nhanh.

Bệnh khởi phát đột ngột với các triệu chứng: sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, rối loạn ý thức từ lơ mơ đến hôn mê, kèm theo ban xuất huyết dạng tử ban đặc trưng. Nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực đúng phác đồ, bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vẫn cao; trong số những người sống sót, khoảng 20% có thể để lại di chứng nặng nề như tổn thương não, suy thận, hoại tử chi, rối loạn đông máu kéo dài.

“Một trong những biện pháp quan trọng để phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu là hạn chế sự lây truyền vi khuẩn qua đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc các bề mặt công cộng, giúp loại bỏ vi khuẩn và giảm nguy cơ lây lan.

Việc che miệng bằng khăn giấy hoặc tay khi ho, hắt hơi giúp ngăn chặn sự phát tán của các giọt bắn chứa vi khuẩn. Viêm màng não do não mô cầu cũng thường bùng phát vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi. Vi khuẩn dễ dàng lây lan qua giọt bắn đường hô hấp trong môi trường kín và đông người, chính vì vậy cần hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi.

Quan trọng nhất là mỗi người dân cần chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng ngừa bệnh theo lộ trình tiêm chủng khuyến cáo của bác sĩ và các chuyên gia y tế.

Phương Anh

Ảnh: BVCC.

người đàn ông sốt cao thịt lợn não mô cầu

