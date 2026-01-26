Sữa Aptamil bị thu hồi: Việc khẩn cấp phụ huynh Việt cần làm?

Theo các chuyên gia, trẻ uống phải sữa Aptamil thuộc lô thu hồi có thể nôn, tiêu chảy sớm. Phụ huynh cần xử trí đúng, không tự ý dùng thuốc.

Ngày 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800 g, sau khi nhận thông tin thu hồi từ phía nhà sản xuất.

Trước đó, ngày 23/1, Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh vì nhiễm cereulide, độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula, quy cách 800 g, hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Đến ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) đã đăng tải cảnh báo chính thức, khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn nuôi con nhỏ, khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi con đã trót sử dụng sản phẩm và băn khoăn cách theo dõi, xử trí an toàn.

Những dấu hiệu phụ huynh cần theo dõi sát

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết ngộ độc cereulide không phải là nhiễm trùng thông thường.

Theo bác sĩ, cereulide là độc tố ruột - thần kinh do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Độc tố này bền với nhiệt, vì vậy việc pha sữa bằng nước nóng không làm mất độc tính. Khi trẻ uống phải sữa nhiễm cereulide, độc tố có thể gây các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, nôn, tiêu chảy phân lỏng, rối loạn điện giải, trong đó trẻ nhỏ và trẻ dưới 12 tháng tuổi là nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng.

Các triệu chứng thường xuất hiện sớm, chỉ sau khoảng 30 phút đến vài giờ kể từ khi uống sữa. Trẻ có thể nôn nhiều lần, nôn vọt, bú kém hoặc bỏ bú đột ngột, quấy khóc, khó chịu. Một số trẻ có biểu hiện đau bụng, co chân, ưỡn người hoặc tiêu chảy.

Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. Ảnh: The Mirror.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu khuyến cáo phụ huynh không tự ý dùng thuốc chống nôn hay thuốc cầm tiêu chảy, bởi điều này có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong đường ruột. Trong trường hợp trẻ có triệu chứng nhẹ, cần cho trẻ uống hoặc bú từng lượng nhỏ, đồng thời bù đủ nước và điện giải.

"Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu trẻ dưới 12 tháng tuổi hoặc có nôn dù chỉ 1-2 lần. Trường hợp trẻ nôn liên tục, không ăn hoặc bú được, lơ mơ, li bì, mệt nhiều, da tái, tay chân lạnh, thở nhanh bất thường, sốt cao, co giật hoặc không tiểu trong 6 giờ trở lên, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay", vị chuyên gia nhấn mạnh.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cũng cho hay với ngộ độc do độc tố, cơ thể cần đào thải chất độc ra ngoài. Việc sử dụng sớm thuốc cầm nôn hay cầm tiêu chảy có thể khiến độc tố tồn tại lâu hơn và làm bệnh nặng hơn.

Trong trường hợp cần bù nước, phụ huynh có thể sử dụng oresol nhưng phải pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn, tránh pha quá đặc hoặc quá loãng vì có thể gây rối loạn điện giải nghiêm trọng hơn.

"Không phải tất cả sản phẩm cùng thương hiệu Aptamil đều bị thu hồi. Chỉ những lô sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi chính thức mới cần dừng sử dụng, các sản phẩm khác cùng thương hiệu vẫn có thể dùng bình thường", TS Sơn nói Tri Thức - Znews.

Phụ huynh không nên vứt bỏ tùy tiện lượng sữa chưa sử dụng, mà cần liên hệ với nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối để thực hiện đổi trả theo hướng dẫn. Ngay cả khi vi khuẩn đã chết sau khi pha sữa nóng, độc tố vẫn tồn tại, vì vậy sản phẩm thuộc diện thu hồi cần được hủy bỏ hoàn toàn, không tái sử dụng hay đun nấu lại.

Các dụng cụ như bình sữa, muỗng đong đã tiếp xúc với sản phẩm thu hồi cần được rửa sạch bằng nước nóng và xà phòng, sau đó tiệt trùng lại để đảm bảo an toàn.

Đổi sữa cho trẻ thế nào để tránh rối loạn tiêu hóa?

Về việc đổi sữa sau các thông tin thu hồi, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng phụ huynh không nên hoảng sợ và liên tục thay đổi sữa. Hệ tiêu hóa của trẻ cần thời gian để thích nghi với một loại sữa mới, việc đổi sữa đột ngột hoặc quá thường xuyên có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, việc lựa chọn sữa cần dựa trên tình trạng dinh dưỡng, độ tuổi, khả năng dung nạp và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Ảnh: Freepik.

Phụ huynh chỉ nên đổi sữa khi thực sự cần thiết, chẳng hạn sản phẩm đang dùng nằm trong lô thu hồi hoặc trẻ có dấu hiệu không dung nạp. Khi đổi sữa, gia đình cần chuyển dần từng bữa và theo dõi các biểu hiện tiêu hóa. Thông thường, trẻ cần vài ngày để thích nghi ban đầu, khoảng 2 tuần để hệ tiêu hóa ổn định và khoảng 6 tuần để đánh giá đầy đủ mức độ phù hợp của loại sữa mới.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, việc lựa chọn sữa cần dựa trên tình trạng dinh dưỡng, độ tuổi, khả năng dung nạp và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Phụ huynh nên tham khảo các nguồn thông tin chính thống hoặc ý kiến bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng khi cần.

Một số tiêu chí quan trọng gồm:

Nguồn gốc, kiểm định rõ ràng, đăng ký hợp lệ tại cơ quan quản lý.

Phù hợp độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng.

Thành phần phù hợp với thể trạng trẻ (trẻ dị ứng đạm sữa bò, kém hấp thu có thể cần sữa thủy phân, không lactose hoặc axit amin).

Chuẩn bị và bảo quản đúng cách, vì sai sót trong pha sữa cũng có thể gây ô nhiễm và ảnh hưởng tiêu hóa.