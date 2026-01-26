Luôn ngứa râm ran, có thể phòng đã chứa đầy con mạt bụi

Văn phòng là nơi nhiều người gắn bó 8 tiếng mỗi ngày, nhưng chúng cũng có thể là "ổ" của bụi nhà, nấm mốc, những dị nguyên âm thầm gây viêm mũi dị ứng, hen và bệnh hô hấp.

Con mạt bụi nhà là dị nguyên gây dị ứng rất phổ biến nhưng ít người nhận ra. Ảnh minh họa: AdobeStock.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó giám đốc Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, các dị nguyên như bụi nhà, nấm mốc, mạt bụi tồn tại phổ biến trong môi trường làm việc kín.

"Việc loại bỏ hoàn toàn là rất khó. Tuy nhiên, nếu kiểm soát và giảm được số lượng dị nguyên, các triệu chứng dị ứng sẽ giảm rõ rệt, người lao động ít phải dùng thuốc hơn", BS Trường cho biết.

Dưới góc nhìn y tế, chuyên gia đưa ra một số biện pháp thiết thực giúp kiểm soát dị nguyên ngay tại văn phòng.

Kiểm soát "ổ chứa" bụi nhà

Bụi nhà là dị nguyên đường thở phổ biến nhất và thường ẩn nấp ở những vị trí ít được chú ý trong không gian làm việc. Mạt bụi nhà có kích thước khoảng 0,3-0,4 mm, do đó, mắt thường khó nhìn thấy được. Mạt bụi nhà dùng hơi ẩm trong môi trường làm nguồn nước, biểu bì của người và thú nuôi làm thức ăn và có thể cộng sinh với các loại nấm mốc.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, các văn phòng nên hạn chế sử dụng đồ dùng dễ bám bụi. Thay vì kệ mở, tủ tài liệu có cánh đóng kín giúp giảm đáng kể lượng bụi tích tụ trên bề mặt.

Thảm trải sàn và rèm vải cũng là "điểm nóng" của bụi nhà. Nếu vẫn sử dụng, cần hút bụi bằng máy có bộ lọc đạt chuẩn. Trong điều kiện cho phép, nên thay thế bằng rèm sáo, sàn gỗ hoặc sàn gạch để dễ lau chùi bằng khăn ẩm.

Khi vệ sinh, việc chỉ quét khô có thể khiến bụi bay lơ lửng trong không khí, làm triệu chứng dị ứng nặng hơn. Thay vào đó, nên lau bề mặt bàn làm việc, máy tính, bàn phím bằng khăn ẩm và vệ sinh định kỳ đúng cách.

Triệt tiêu điều kiện phát triển của nấm mốc

Nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ẩm thấp và được xem là tác nhân dị ứng nguy hiểm, có thể gây viêm mũi dị ứng, hen phế quản hoặc kích ứng đường hô hấp kéo dài.

Để hạn chế nấm mốc, văn phòng cần được đảm bảo thông thoáng, kiểm soát độ ẩm dưới 50%. Trong những không gian kín, có thể sử dụng máy hút ẩm để giảm nguy cơ nấm mốc sinh sôi.

Bụi nhà là dị nguyên đường thở phổ biến nhất và thường ẩn nấp ở những vị trí ít được chú ý trong không gian làm việc. Ảnh: Freepik.

Cây xanh giúp không gian làm việc dễ chịu hơn, song đất ẩm trong chậu cây lại là môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Do đó, cần chăm sóc cây đúng cách, tránh để nước đọng lâu ngày ở khay hứng dưới chậu.

Một yếu tố thường bị bỏ quên là hệ thống điều hòa. Màng lọc điều hòa nếu không được vệ sinh định kỳ sẽ tích tụ bụi và nấm mốc, sau đó phát tán trực tiếp vào không khí phòng làm việc. Theo khuyến cáo, màng lọc cần được bảo trì và làm sạch mỗi 3-6 tháng.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt tại nơi làm việc

TS.BS Nguyễn Hữu Trường nhấn mạnh môi trường sống và thói quen sinh hoạt đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát và phòng ngừa tái phát các bệnh dị ứng.

Việc tích trữ sách báo cũ, thùng carton trong văn phòng cần được hạn chế, bởi đây là nơi trú ngụ lý tưởng của gián và mạt bụi nhà – những dị nguyên phổ biến gây dị ứng đường thở.

Bên cạnh đó, tận dụng ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn có tác dụng diệt khuẩn, làm khô tự nhiên các khu vực ẩm thấp, từ đó hạn chế nấm mốc.

Khi nào cần đi khám?

Theo chuyên gia, việc giảm dị nguyên tại nơi làm việc không chỉ giúp người có cơ địa dị ứng giảm nguy cơ phát bệnh, giảm nhu cầu sử dụng thuốc, mà còn góp phần tạo ra môi trường làm việc lành mạnh cho mọi người.

"Nếu các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, khó thở xuất hiện thường xuyên khi đến văn phòng, người lao động nên đi khám chuyên khoa dị ứng - miễn dịch để xác định chính xác dị nguyên gây bệnh", TS.BS Nguyễn Hữu Trường khuyến cáo.

Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ tư vấn hướng điều trị phù hợp, trong đó có thể cân nhắc liệu pháp giảm mẫn cảm đặc hiệu nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.