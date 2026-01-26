5 sai lầm khi uống cà phê tàn phá dạ dày, 'đầu độc' gan

Cà phê là đồ uống giúp tỉnh táo, tăng cường năng lượng và nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, uống cà phê sai cách có thể đảo ngược những lợi ích này, thậm chí còn gây hại gan, dạ dày.

Uống cà phê khi quá nóng làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Ảnh: Unsplash.

Cà phê là một trong những thức uống buổi sáng phổ biến và yêu thích của nhiều người trên thế giới. Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn là là lựa chọn lý tưởng để nạp năng lượng, giúp nhiều người vượt qua ngày dài làm việc.

Với không ít người, tách cà phê dường như trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu. Tuy nhiên, uống cà phê sai cách, không đúng thời điểm không chỉ làm giảm hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Uống cà phê khi bụng đói

Theo Health Shots, uống cà phê ngay khi thức dậy vào buổi sáng có thể làm tăng axit dạ dày, dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Nồng độ axit đặc biệt không tốt với những người bị ợ chua, trào ngược, các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí chỉ là đau bụng.

Loại nước uống này còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol - hormone chống stress, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết. Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi họ uống cà phê vào buổi sáng. Vì vậy, hãy ăn nhẹ hoặc ăn sáng trước khi uống cà phê.

Uống khi còn rất nóng

Theo nghiên cứu được công bố trên PubMed, uống các loại đồ uống nóng như nước nóng, trà và cà phê làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Đồ uống quá nóng có thể gây hại cho thực quản và làm tăng gấp ba lần nguy cơ mắc ung thư.

Ngoài ra, nhiệt độ từ những đồ uống quá nóng có thể làm suy yếu men răng - lớp bảo vệ bên ngoài của răng. Men răng dần yếu dễ dẫn đến sâu răng. Đồ uống nóng có màu này dễ làm ố răng theo thời gian. Vì vậy, tốt nhất là để cà phê nguội bớt trước khi uống để giảm nguy cơ này.

Không uống đủ nước

Theo India Times, cà phê là chất lợi tiểu, có nghĩa là nó có thể làm tăng lượng nước tiểu và có khả năng dẫn đến mất nước nếu không được cân bằng với lượng nước uống đủ. Điều này có thể gây ra các dấu hiệu mất nước như đau đầu, mệt mỏi, suy giảm chức năng nhận thức. Tình trạng này còn tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tới mức năng lượng cũng như khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Vì vậy, hãy đảm bảo uống nhiều nước trong suốt cả ngày để giữ cho cơ thể luôn đủ nước, đặc biệt nếu bạn là tín đồ của cà phê.

Uống cà phê nhưng không uống đủ nước suốt cả ngày có thể tăng nguy cơ cao mất nước. Ảnh: Health.

Uống cà phê để giải rượu

Nhiều người có thói quen tìm đến ly cà phê vào sáng hôm sau để xua tan cơn mệt mỏi sau một đêm uống rượu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tạ Tùng Duy, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, mất nước chính là "thủ phạm" gây ra loạt cảm giác khó chịu như đau đầu, buồn nôn và mệt lả sau khi uống rượu. Cà phê vốn có tác dụng lợi tiểu, uống ngay lúc này có thể khiến bạn càng dễ mất nước. Thay vì cố tỉnh táo bằng caffein, bạn nên tập trung bù nước và chất điện giải.

Ngoài ra, không ít người đau bụng, buồn nôn khi say rượu là do niêm mạc dạ dày đã bị kích ứng. Caffein trong cà phê tiếp tục kích thích dạ dày, tăng tiết axit và co bóp ruột. Kết quả, bạn dễ gặp ợ nóng, đầy hơi, thậm chí trào ngược acid.

Quan trọng nhất, caffeine sẽ không làm bạn tỉnh rượu. Nó có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, nhưng bạn vẫn say, suy giảm khả năng phán đoán. Nếu bạn cảm thấy nôn nao sau khi uống rượu, hãy uống nước lọc thay vì cà phê.

Quá liều caffeine

Theo Mayo Clinic, người lớn không nên uống quá 400 mg caffeine/ngày, tương đương với khoảng 4 ly cà phê. Nghiên cứu lớn trên tạp chí Y khoa Anh xem xét hơn 200 phân tích tổng hợp về lợi ích sức khỏe của cà phê và cho thấy uống 3-4 ly cà phê đen mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhiều loại ung thư, rối loạn thần kinh, chuyển hóa, gan cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây lo âu và kích thích, tăng nguy cơ mất ngủ, cao huyết áp và các vấn đề tim mạch. Về lâu dài, uống nhiều cà phê có thể khiến bạn bị phụ thuộc vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

Bên cạnh đó, mặc dù có lợi cho gan, uống quá nhiều cà phê lại làm tăng mức cholesterol trong cơ thể, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Một mẹo nhỏ để kiểm soát và giảm lượng cà phê uống mỗi ngày là hãy chú ý đến kích thước của ly cà phê bạn uống. Nên uống một cốc nhỏ đầy thay vì một cốc lớn vơi. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác đang được uống nhiều cà phê hơn và sẽ không muốn uống thêm.