4 kiểu tắm gây hại cơ thể, tăng nguy cơ đột quỵ

Một số thói quen khi tắm vào mùa đông có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Tắm nước quá nóng là thói quen phổ biến vào mùa đông có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: MenXP.

Tắm là hoạt động vệ sinh cơ thể cần thiết ở mỗi người. Đây tưởng chừng là thói quen sinh hoạt giúp bạn thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều thói quen khi tắm trong mùa đông lạnh giá có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Dưới đây là những sai lầm khi tắm bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe.

Tắm nước nóng quá lâu

Theo CCTV, nước tắm quá nóng có thể làm giãn mạch máu, dẫn đến tích tụ máu ở các mạch ngoại vi. Thêm vào đó, tắm nước nóng kéo dài trong môi trường quá nóng có thể gây đổ mồ hôi quá nhiều, làm giảm thể tích máu. Sự kết hợp của hai yếu tố này có thể gây ra ngất do phản xạ phế vị.

Cách tắm đúng:

Thời tiết mùa đông lạnh giá, và sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời khá lớn. Không nên tắm ngay sau khi vào phòng. Bạn nên để cơ thể thích nghi trước và đợi đến khi ấm lên rồi mới tắm để tránh gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Khi tắm, nhiệt độ nước không nên quá cao hoặc quá thấp. Nên điều chỉnh nhiệt độ nước trong khoảng 38-40 độ C. Nhiệt độ này ít gây kích ứng cho mạch máu và da, đồng thời giúp bảo vệ tim mạch.

Tắm vòi sen 5-10 phút thường là đủ, và tắm bồn lý tưởng nhất là không nên quá 20 phút. Điều này đặc biệt đúng đối với những người mắc bệnh tim mạch - thường được khuyên không nên tắm bồn quá lâu.

Tắm quá thường xuyên

Nhiệt độ mùa đông thấp và chênh lệch nhiệt độ lớn khiến da dễ bị khô ráp và bong tróc. Tắm thường xuyên làm tăng tốc độ mất đi các loại dầu và độ ẩm của da, làm tổn thương lớp sừng, dẫn đến da khô, dễ vỡ, gây ngứa và thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn.

Cách tắm đúng:

Khi thời tiết lạnh, tắm 1-2 lần một tuần là đủ trong mùa đông.

Những người thích thể thao có thể tắm cách ngày.

Đối với những người có lượng bã nhờn tiết ra ít, chẳng hạn người già và trẻ em, khoảng thời gian giữa các lần tắm nên được kéo dài hơn vào mùa đông, và có thể tắm một lần/tuần.

Dùng quá nhiều lực khi tắm

Nhiều người thích chà xát cơ thể, nhưng chà xát quá mạnh có thể làm tổn thương chức năng hàng rào bảo vệ da. ​Hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh có thể ngăn bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và cũng đóng vai trò dưỡng ẩm. Hàng rào bảo vệ da bị tổn thương sẽ làm tăng tốc độ mất độ ẩm của da, gây ra hiện tượng da nhạy cảm, khô và ngứa, đồng thời làm tăng khả năng bị nhiễm trùng do vi khuẩn.

Cách tắm đúng:

Việc tẩy tế bào chết cho cơ thể ít thường xuyên hơn cũng không sao; làn da khỏe mạnh chỉ cần được tẩy tế bào chết 2-4 tuần/lần.

Chỉ cần ấn nhẹ, đủ để tránh làm da bị đỏ hoặc đau rát.

Tốt nhất là không nên dùng khăn tắm để chà xát cơ thể, đặc biệt là khăn tắm làm từ sợi bông. Bạn có thể dùng khăn tắm thông thường thay thế.

Không nên chà xát quá mạnh khi tắm, đặc biệt vào mùa đông, vì có thể gây hại da. Ảnh: Healthline.

Các sản phẩm tẩy rửa quá mạnh

Vào mùa đông, da tương đối khô và dễ bị tổn thương. Nếu các sản phẩm làm sạch quá gây kích ứng, chúng có thể làm tổn thương lớp bảo vệ của da, làm giảm khả năng chịu đựng của da và gây ra tình trạng da khô, ngứa hoặc thậm chí gây ra bệnh chàm.

Khi chọn sản phẩm làm sạch, bạn nên chú ý đến khả năng làm sạch, nhưng cũng cần quan tâm đến độ dịu nhẹ để không làm tổn thương da và đảm bảo da không bị khô, vẫn mịn màng và sáng bóng sau khi sử dụng.

Cách tắm đúng:

Khi tắm, việc lựa chọn các sản phẩm làm sạch có tính axit nhẹ có thể giúp làm sạch da đồng thời giảm thiểu tổn thương.

Sau khi tắm, hãy thoa sữa dưỡng thể ngay lập tức để giúp giữ ẩm cho da.

Thời điểm nên tránh tắm

Sau khi ăn

Tắm ngay sau bữa ăn làm giảm lưu lượng máu đến đường tiêu hóa và sự tiết dịch tiêu hóa, có thể dẫn đến khó tiêu và tăng gánh nặng cho tim. Hơn nữa, tắm ngay sau bữa ăn gây hạ đường huyết, thậm chí dẫn đến các triệu chứng như yếu mệt hoặc ngất xỉu. Tốt nhất nên đợi ít nhất một giờ sau khi ăn rồi mới tắm.

Sau khi uống nhiều rượu

Say xỉn có thể làm suy giảm khả năng giữ thăng bằng của một người, và phòng tắm ẩm ướt có thể gây ra các tai nạn như va chạm và té ngã.

Sau khi tập luyện cường độ cao

Lúc này, tuần hoàn máu trong cơ thể đang hoạt động mạnh. Tắm ngay lập tức sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu, và đối với những người có thể trạng yếu, điều này thậm chí có thể gây tử vong. Nên đợi đến khi nhịp tim và huyết áp trở lại bình thường rồi mới tắm.