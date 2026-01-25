Thường xuyên đau lưng dưới có phải là dấu hiệu của suy thận?

Không chỉ là triệu chứng điển hình của suy thận, đau lưng dưới còn cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như sỏi thận, thoát vị đĩa đệm, viêm vùng chậu.

Đau lưng dưới là triệu chứng phổ biến của nhiều tình trạng sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Ba tháng nay, bà Vương, 45 tuổi, ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bị đau lưng dưới dai dẳng. Sau khi làm việc nhà, bà Vương không thể đứng thẳng dậy được, và cơn đau càng dữ dội hơn khi ngồi lâu. Cho rằng đây là triệu chứng suy thận, bà đã mua rất nhiều thuốc bổ thận và thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng, cơn đau lưng của bà Vương không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng đến mức khó có thể trở mình trên giường. Sau đó, khi đi khám, bà Vương được chẩn đoán viêm vùng chậu, không phải là do thận hư.

Thông thường, đau lưng dưới thường được xem là một trong những triệu chứng phổ biến của suy thận. Vì quan niệm này, nhiều người tự ý dùng thực phẩm chức năng và cố gắng điều chỉnh cơ thể, nhưng lại khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Ngoài suy thận, đau lưng dưới thường xuyên còn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của 3 căn bệnh dưới đây:

Sỏi thận

Theo QQ News, sỏi thận là những cục cứng hình thành do sự kết tinh và tích tụ khoáng chất trong nước tiểu bên trong thận, và là bệnh phổ biến của hệ tiết niệu. Sự hình thành sỏi thận có liên quan đến nhiều yếu tố, như uống không đủ nước, nồng độ quá cao các chất như canxi, oxalat và axit uric trong nước tiểu, rối loạn chuyển hóa và yếu tố di truyền.

Ở giai đoạn đầu của sỏi thận, sỏi còn nhỏ và tác động yếu hơn lên thận, chỉ gây ra cảm giác đau nhức và căng tức dai dẳng ở vùng lưng dưới, đặc biệt là sau khi gắng sức hoặc đứng lâu, và có thể giảm bớt tạm thời sau khi nghỉ ngơi.

Khi sỏi di chuyển, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, hoặc phát triển quá lớn và chèn ép mô thận, đau lưng dưới có thể đột ngột dữ dội, chuyển thành cơn đau quặn thắt dữ dội. Cơn đau cũng lan đến vùng đáy chậu và mặt trong đùi, và kèm theo các triệu chứng như tiểu ra máu, tiểu nhiều lần, tiểu gấp và tiểu khó. Một số bệnh nhân cũng có thể bị buồn nôn và nôn.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau lưng dưới, đặc biệt là ở những người ngồi hoặc đứng lâu.

Các triệu chứng điển hình kèm theo bao gồm đau lan tỏa, tê bì và yếu ở các chi dưới; trong trường hợp nặng, có thể xảy ra tiểu tiện và đại tiện không tự chủ. Nhiều người ban đầu chỉ bị đau lưng dưới đơn thuần, nhầm tưởng đó là do suy thận. Đến khi các triệu chứng ở chi dưới xuất hiện, tình trạng bệnh đã khá nghiêm trọng.

Ngoài đau lưng dưới và các triệu chứng ở chi dưới, bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cũng có thể gặp phải tình trạng hạn chế vận động vùng thắt lưng, chẳng hạn đau tăng lên khi cúi người hoặc xoay người. Một số bệnh nhân cũng cảm thấy đau tăng lên khi ho, hắt hơi hoặc rặn khi đi đại tiện do áp lực ổ bụng tăng cao.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau lưng dưới, đặc biệt là ở những người ngồi hoặc đứng lâu. Ảnh: Shutterstock.

Viêm vùng chậu

Đối với phụ nữ, đau lưng dưới thường xuyên cũng có thể liên quan đến viêm vùng chậu (PID). PID là nhóm bệnh do nhiễm trùng đường sinh dục trên của nữ giới gây ra, bao gồm viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng và áp xe buồng trứng - vòi trứng. Đây là bệnh viêm phụ khoa phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Khi viêm vùng chậu xảy ra, tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng và phúc mạc vùng chậu trong khoang chậu gặp phản ứng viêm, dẫn đến sung huyết, phù nề và tiết dịch. Do các cơ quan này kết nối với dây chằng ở vùng lưng dưới, khi viêm gây sưng mô, nó sẽ kéo căng các dây chằng này, từ đó kích thích các cơ và màng bao cơ ở vùng lưng dưới, gây ra đau nhức.

Đau lưng dưới do viêm vùng chậu có những đặc điểm riêng biệt, chủ yếu biểu hiện bằng cảm giác nặng nề và đau nhức ở vùng lưng dưới. Cơn đau này chủ yếu tập trung ở vùng lưng dưới gần mông. Cơn đau sẽ trầm trọng hơn đáng kể sau khi gắng sức, hoạt động tình dục, trước và sau kỳ kinh nguyệt.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể bị đau bụng dưới một bên hoặc hai bên, tăng tiết dịch âm đạo có mùi, kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh nặng hơn. Nếu viêm nhiễm nghiêm trọng, các triệu chứng toàn thân như sốt và ớn lạnh cũng xảy ra.

Viêm vùng chậu không được điều trị kịp thời hoặc triệt để có thể dẫn đến tắc nghẽn và dính ống dẫn trứng, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng như vô sinh và mang thai ngoài tử cung.

Khi nào đau lưng dưới là dấu hiệu suy thận?

Mặc dù đau lưng dưới không có nghĩa là suy thận, căn bệnh này thực sự là một trong những nguyên nhân gây đau lưng dưới. Đau lưng dưới do suy thận thường là đau âm ỉ, nhức nhối, với cường độ tương đối nhẹ, khác với cơn đau dữ dội do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, và không có dấu hiệu đau rõ rệt khi sờ nắn.

Cơn đau chủ yếu khu trú ở giữa hoặc hai bên lưng dưới, và có thể nặng hơn sau khi gắng sức, nhưng mức độ giảm đau sau khi nghỉ ngơi không đáng kể. Ngoài ra, đau lưng dưới do suy thận có đặc điểm là dai dẳng và khó chữa, có thể kéo dài trong thời gian dài với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Theo quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc, đau lưng dưới do suy thận đi kèm:

Các triệu chứng liên quan đến hệ sinh sản: Nam giới có thể bị liệt dương, xuất tinh sớm, mộng tinh và giảm ham muốn tình dục; nữ giới có thể bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, vô kinh và vô sinh.

Các triệu chứng về hệ tiết niệu có thể bao gồm đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu đêm nhiều, nước tiểu trong và nhiều, hoặc nước tiểu đục.

Các triệu chứng toàn thân có thể bao gồm mệt mỏi, kiệt sức, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ, rụng tóc và tóc bạc nhiều hơn.