TP.HCM sẵn sàng đội cấp cứu ngoại viện phục vụ ngày bầu cử

Sở Y tế TP.HCM triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, sẵn sàng cấp cứu và phòng chống dịch.

TP.HCM chuẩn bị kế hoạch đảm bảo y tế cho bầu cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện, trung tâm cấp cứu và trạm y tế trên địa bàn sẽ bố trí nhân lực, phương tiện và thuốc men nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cử tri, người ứng cử và lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

Công tác chuẩn bị được triển khai từ tháng 2 đến trước ngày bầu cử. Trong giai đoạn này, các đơn vị y tế rà soát nhân lực, trang thiết bị, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng liên quan.

Ngày bầu cử được ấn định vào Chủ nhật ngày 15/3. Trong ngày này, các cơ sở y tế sẽ tổ chức trực cấp cứu, tăng cường giám sát dịch bệnh và bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống sức khỏe phát sinh tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện đa khoa hạng I và bệnh viện chuyên khoa chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị và thuốc men để tiếp nhận, điều trị các trường hợp cần chăm sóc y tế trong thời gian diễn ra bầu cử. Trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp như cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt hoặc tai nạn, các đội cấp cứu ngoại viện sẽ được huy động để hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM được giao xây dựng kế hoạch giám sát dịch tễ, theo dõi nguy cơ dịch bệnh tại các khu vực tập trung đông người, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm bầu cử.

Các đơn vị liên quan cũng phối hợp kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đóng vai trò đầu mối điều hành công tác cấp cứu, tổ chức trực 24/24 giờ và duy trì thông tin liên lạc với các điểm bầu cử, trạm y tế và bệnh viện. Lực lượng cấp cứu ngoại viện cùng các xe cứu thương sẽ được bố trí sẵn sàng để xử trí tình huống khẩn cấp hoặc vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị phù hợp.

Tại cơ sở, trạm y tế xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị ekip y tế với đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu để sơ cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn hoặc sự cố sức khỏe thông thường.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu lập danh sách và theo dõi những cử tri có vấn đề sức khỏe đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật để có phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo quyền tham gia bầu cử của người dân.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản liên quan và tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các đơn vị trong thời gian tới.