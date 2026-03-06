Nguy cơ cặp đôi cần biết khi 'yêu cửa sau'

Không ít cặp đôi thử quan hệ qua “cửa sau” để tìm cảm giác mới. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn ở các cặp đôi vẫn là chủ đề ít được nhắc đến trong đời sống tình dục. Những định kiến xã hội, tâm lý e ngại và lo lắng về vấn đề vệ sinh khiến nhiều người tránh bàn luận công khai. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức quan hệ này không hiếm gặp và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro y khoa nếu thực hiện không đúng cách.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hồ Hữu Phúc, Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tại Mỹ có khoảng 1/3 các cặp đôi nam - nữ từng trải nghiệm quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Điều này cho thấy đây là một hành vi tình dục tồn tại phổ biến trong đời sống.

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, quan hệ qua đường hậu môn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương và lây bệnh cao nếu thiếu biện pháp bảo vệ và hiểu biết y khoa. Ảnh: Freepik.

Vì sao một số cặp đôi lựa chọn "yêu cửa sau"?

Theo bác sĩ Hồ Hữu Phúc, có hai lý do phổ biến khiến một số phụ nữ đồng thuận với hình thức quan hệ này.

Thứ nhất, nhiều phụ nữ lựa chọn quan hệ qua đường hậu môn để tránh quan hệ qua đường âm đạo trong một số thời điểm nhất định. Điều này thường xảy ra khi họ đang trong kỳ kinh nguyệt, đang điều trị các bệnh lý phụ khoa như viêm âm đạo, hoặc mong muốn giữ "trinh tiết". Trong những trường hợp này, quan hệ qua đường hậu môn được xem như một lựa chọn thay thế, giúp duy trì sự thân mật và cảm xúc giữa hai người.

Thứ hai, một số cặp đôi tìm đến hình thức này như một cách tạo sự mới mẻ trong đời sống tình dục. Khi đời sống chăn gối trở nên đơn điệu, việc thay đổi tư thế hoặc cách thức quan hệ có thể giúp các cặp đôi tăng trải nghiệm và làm mới cảm xúc.

Những nguy cơ cần biết

Tương tự hình thức truyền thống, quan hệ tình dục qua "cửa sau" không được bảo vệ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), tác nhân gây bệnh phổ biến gồm virus như HIV, HPV (virus gây u nhú sinh dục, thường được biết đến với bệnh sùi mào gà) hoặc các vi khuẩn gây bệnh như lậu, giang mai, chlamydia.

Ngoài ra, vùng hậu môn - trực tràng vốn là nơi chứa và đào thải chất thải tiêu hóa nên tồn tại nhiều vi khuẩn đường ruột như E.coli, Klebsiella. Khi quan hệ tình dục không an toàn, các vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể đối tác, gây nhiễm khuẩn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giao hợp qua đường hậu môn là hành vi tình dục có nguy cơ lây truyền HIV cao nhất trong các hình thức quan hệ tình dục. Nguy cơ lây nhiễm ở người nhận cao gấp khoảng 13 lần so với người chủ động.

Nguyên nhân là niêm mạc hậu môn và trực tràng rất mỏng, dễ tổn thương. Khi xảy ra các vi tổn thương trong quá trình quan hệ, virus và vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào máu và gây bệnh.

Các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn về nhu cầu, cảm xúc và giới hạn của nhau để đảm bảo đời sống tình dục lành mạnh. Ảnh: Freepik.

Một trong những nguy cơ đáng chú ý khác của quan hệ tình dục qua đường hậu môn là chấn thương vùng hậu môn - trực tràng.

Không giống âm đạo, hậu môn không có nhiều tuyến tiết dịch bôi trơn tự nhiên. Vì vậy, khi quan hệ mà không sử dụng chất bôi trơn, ma sát có thể gây tổn thương niêm mạc. Những tổn thương nhẹ có thể bao gồm trầy xước niêm mạc hậu môn hoặc chảy máu nhẹ. Trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, quan hệ thô bạo hoặc sử dụng dị vật không đúng cách có thể dẫn đến chảy máu nhiều, rách cơ thắt hậu môn hoặc thậm chí thủng trực tràng.

Theo bác sĩ Phúc, những tổn thương vi thể ở niêm mạc hậu môn đôi khi không dễ nhận biết nhưng vẫn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây áp xe hậu môn hoặc viêm mô tế bào quanh hậu môn.

Một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng là hình thành đường rò hậu môn - trực tràng (fistula). Khi đó, phân có thể thoát ra khỏi lòng ruột và xâm nhập vào các mô lân cận, gây nhiễm trùng nặng, thậm chí hoại tử và cần phẫu thuật điều trị.

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn không phải là nguyên nhân gây bệnh trĩ, nhưng có thể khiến các triệu chứng của bệnh trĩ trở nên nghiêm trọng hơn. Việc giao hợp hậu môn có thể làm tăng áp lực lên vùng này, khiến các búi trĩ bị kích thích hoặc chảy máu nhiều hơn.

Cần sự đồng thuận và tôn trọng cảm xúc của bạn tình

Theo bác sĩ Hồ Hữu Phúc, dù lựa chọn hình thức quan hệ nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận và thoải mái từ cả hai phía.

Trong thực tế, "yêu cửa sau" thường giúp nam giới dễ đạt cực khoái hơn, trong khi không phải phụ nữ nào cũng cảm thấy thỏa mãn với hình thức này. Nếu nam giới lạm dụng tư thế hoặc hình thức quan hệ này, người phụ nữ có thể cảm thấy đau đớn hoặc khó chịu về tâm lý. Do đó, các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn về nhu cầu, cảm xúc và giới hạn của nhau để đảm bảo đời sống tình dục lành mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp giúp giảm nguy cơ khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Trước hết, bạn cần sử dụng bao cao su đúng cách trong mỗi lần quan hệ để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chất bôi trơn cũng đóng vai trò quan trọng, nên sử dụng loại gốc nước hoặc gốc silicon để giảm ma sát và hạn chế tổn thương niêm mạc. Không nên sử dụng nước bọt làm chất bôi trơn vì có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Ngoài ra, nếu thay đổi từ quan hệ hậu môn sang quan hệ âm đạo trong cùng một lần quan hệ, cần thay bao cao su mới để tránh đưa vi khuẩn đường ruột vào âm đạo, gây viêm nhiễm phụ khoa.