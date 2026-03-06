Ca mổ ở khoảng cách 2.400 km vừa được thực hiện

Bệnh nhân 62 tuổi ở Anh được phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt từ xa bằng robot 4 tay được trang bị camera 3D dưới sự điều khiển của bác sĩ cách đó 2.400 km.

Theo The Guardian, Paul Buxton, 62 tuổi, ở Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh) cách London hơn 2.400 km, được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và nằm trong danh sách chờ của NHS (Hệ thống Y tế Quốc gia Anh). Và nếu được chấp nhận, ông sẽ phải trực tiếp đến London để phẫu thuật vì tính chất phức tạp của ca mổ.

Tuy nhiên, ông Buxton được đề nghị phẫu thuật từ xa và chấp thuận ngay lập tức, khẳng định ông rất vui khi được làm "chuột bạch".

"Nếu tôi không chọn phương pháp phẫu thuật từ xa ở Gibraltar, tôi sẽ phải bay đến London, phải chờ trong danh sách của NHS, thực hiện thủ thuật và có lẽ sẽ phải ở London 3 tuần. Vì vậy, tôi nghĩ 'Đây là một quyết định không cần nghĩ'", Buxton cho biết.

Ông Paul Buxton được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 62. Ảnh: PA.

Bên trong phòng mổ tại Bệnh viện St Bernard, bệnh viện duy nhất ở vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, một robot công nghệ cao với bốn cánh tay và được trang bị camera 3D đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt cho ông Buxton.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ Prokar Dasgupta, Giáo sư tiết niệu học, người đứng đầu trung tâm xuất sắc về phẫu thuật robot của Bệnh viện London Clinic.

Với sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Presidio, ông Dasgupta đã sử dụng một bảng điều khiển ở London để hướng dẫn Hệ thống Robot Toumai, do Microport sản xuất, thực hiện chuỗi các bước phức tạp nhằm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt thành công cho Buxton.

Ca phẫu thuật diễn ra theo đúng kế hoạch với độ trễ chỉ 0,06 giây giữa bác sĩ phẫu thuật ở London và robot ở Gibraltar. Sau trải nghiệm độc đáo này, Buxton cho biết ông cảm thấy "tuyệt vời" chỉ vài ngày sau đó.

Giáo sư Prokar Dasgupta chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật từ xa vào ngày 4/3. Ảnh: PA.

“Nhiều người thực sự đã hỏi tôi: 'Anh sẽ không làm điều đó chứ?'. Nhưng tôi nghĩ mình đang đóng góp lại cho cộng đồng”, Buxton cho biết. "Đây là bước đột phá đối với Gibraltar, bởi vì bạn không cần phải rời khỏi Gibraltar. Thông thường, bất kỳ ca phẫu thuật lớn nào, ngoại trừ những ca nhỏ, có thể là thoát vị và những thứ tương tự, bạn đều phải đến London hoặc Madrid".

"Được góp phần tạo nên lịch sử y học là một vinh dự lớn", ông Buxton nói thêm.

Bác sĩ Dasgupta cho biết ca phẫu thuật mang tính bước ngoặt diễn ra thành công. "Robot được điều khiển hoàn toàn từ một bảng điều khiển, giống như bảng điều khiển máy tính, sử dụng các đường truyền tốc độ cao với độ trễ thời gian, bạn có tin không, chỉ 0,06 giây - tức là 60 mili giây", bác sĩ Dasgupta cho hay.

Bảng điều khiển ở London được kết nối với robot ở Gibraltar thông qua cáp quang, với kết nối 5G dự phòng. Một nhóm tại St Bernard's đã sẵn sàng để phòng ngừa trong trường hợp kết nối bị gián đoạn.

Giáo sư Prokar Dasgupta điều khiển Hệ thống Robot Toumai để phẫu thuật từ xa. Ảnh: PA.

Phẫu thuật từ xa đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, với những đột phá gần đây cho phép thực hiện nhiều ca phẫu thuật từ xa theo thời gian thực.

Bác sĩ Dasgupta cho biết bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa không phải lúc nào cũng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, và phẫu thuật từ xa có nghĩa là họ có thể tiết kiệm được chi phí và sự bất tiện rất lớn khi phải di chuyển để được chăm sóc y tế.

Ông Dasgupta dự kiến thực hiện quy trình từ xa này với một bệnh nhân khác vào ngày 14/3, lần này có sự chứng kiến của 20.000 bác sĩ phẫu thuật theo dõi qua livestream tại hội nghị Hiệp hội Niệu khoa châu Âu.